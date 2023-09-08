Из-за падения БпЛА Румыния планирует эвакуировать жителей пограничного села

Автомобили едут по дороге. Фото: google

После информации о возможных обломках российского дрона "Шахед", найденных в Дунае, власти Румынии решили эвакуировать людей пограничного села. Эвакуация добровольная, но всех желающих обеспечат питанием и жильем, как и украинских беженцев.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

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Эвакуация румын

Из-за падения обломков российского беспилотника в селе Плауру днями ранее, мэр румынской коммуны Чааталкой Тудор Чернега обсудил с министром обороны Румынии возможность эвакуировать жителей села.

"Тудор Чернега обратился к власти с просьбой поддержать жителей села Плауру, которые уже больше месяца сообщают, что российские дроны, атакующие украинский порт Измаил, пролетают над их домами, а некоторые из них падают очень близко к городу", — говорится в сообщении.

Местные жители заверили, что эвакуация добровольная, но их будут обеспечивать жильем и питанием.

Стоит отметить, что румынская деревня, где упали обломки российского беспилотника, расположена недалеко от границы с Украиной, в частности, в 300 метрах от порта Измаил, который в последнее время массово атакуют российские дроны.

Напомним, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока не ясно, относятся ли найденные в районе села Плауру детали к указанному инциденту.