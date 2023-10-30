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Через смерть очільника уряду в Китаї бояться сплеску масових заворушень

30 жовтня 2023 23:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Через смерть очільника уряду в Китаї бояться сплеску масових заворушень
Люди покладають квіти біля будівлі, де жив покійний прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Китаї побоюються сплеску масових заворушень через смерть колишнього прем'єр-міністра Лі Кецяна. Усі публічні вшанування нині суворо контролюються, аби масова жалоба не перетворилася на соціальний вибух. 

Про це повідомляє видання The Guardian.

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У Китаї побоюються соціального вибуху

У Китаї через смерть очільника уряду нині контролються усі публічні вшанування. Соціальні мережі переповнені шаною до  Лі.  У Китаї його  вважали головним претендентом на лідерство в Комуністичній партії, проте останніми роками глава КНР Сі Цзіньпін поступово відсунув його на другий план, аби посилит и свою владу.  

 Сам Лі Кецян очолював уряд Китаю ост анні 10 років. Він запам'ятався як  успішний реформатор, зокрема, через прихильністьдо ринкових підходів до розвитку місцевих економік і залучення інвестицій.    

Нині усі  дискусії в Інтернеті піддаються суворій цензурі, аби не згадувалися реформаторські ідеї колишнього очільника уряду.  

 Зауважимо, Лі переніс раптовий серцевий напад у Шанхаї та помер минулої п'ятниці, 27 жовтня. 

Нагадаємо, Китай вирішив утриматися від участі у зустрічі радників з питань безпеки, що пройде на Мальті. На цій зустрічі, в якій понад 55 держав обговорювали мирний план України, брали участь країни Великої сімки, а також такі держави як Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина. 

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