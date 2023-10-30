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Из-за смерти главы правительства в Китае боятся всплеска массовых беспорядков

30 октября 2023 23:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Из-за смерти главы правительства в Китае боятся всплеска массовых беспорядков
Люди возлагают цветы у здания, где жил покойный премьер-министр Китая Ли Кецян. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Китае опасаются всплеска массовых беспорядков из-за смерти бывшего премьер-министра Ли Кецяна. Все публичные почести сейчас строго контролируются, чтобы массовый траур не превратился в социальный взрыв.

Об этом сообщает издание The Guardian

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В Китае опасаются социального взрыва

В Китае из-за смерти главы правительства сейчас контролируются все публичные почести. Социальные сети переполнены уважением к  Ли.   В Китае его   считали главным претендентом на лидерство в Коммунистической партии, однако в последние годы глава КНР Си Цзиньпин постепенно отодвинул его на второй план, чтобы усилить   и свою власть.   

  Сам Ли Кецян возглавлял правительство Китая   последние 10 лет. Он запомнился как   успешный реформатор, в частности, через приверженность к рыночным подходам к развитию местных экономик и привлечению инвестиций.    

Сейчас все   дискуссии в Интернете подвергаются строгой цензуре, чтобы не упоминались реформаторские идеи бывшего главы правительства.   

  Заметим, Ли перенес внезапный сердечный приступ в Шанхае и умер в прошлую пятницу, 27 октября.  

Напомним, Китай решил воздержаться от участия во встрече советников по безопасности, которая пройдет на Мальте. На этой встрече, в которой более 55 государств обсуждали мирный план Украины, принимали участие страны Большой семерки, а также такие государства, как Катар, Южная Африка, Индия и Турция.  

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