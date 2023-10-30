Из-за смерти главы правительства в Китае боятся всплеска массовых беспорядков

Люди возлагают цветы у здания, где жил покойный премьер-министр Китая Ли Кецян. Фото: АР

В Китае опасаются всплеска массовых беспорядков из-за смерти бывшего премьер-министра Ли Кецяна. Все публичные почести сейчас строго контролируются, чтобы массовый траур не превратился в социальный взрыв.

Об этом сообщает издание The Guardian

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В Китае опасаются социального взрыва

В Китае из-за смерти главы правительства сейчас контролируются все публичные почести. Социальные сети переполнены уважением к Ли. В Китае его считали главным претендентом на лидерство в Коммунистической партии, однако в последние годы глава КНР Си Цзиньпин постепенно отодвинул его на второй план, чтобы усилить и свою власть.

Сам Ли Кецян возглавлял правительство Китая последние 10 лет. Он запомнился как успешный реформатор, в частности, через приверженность к рыночным подходам к развитию местных экономик и привлечению инвестиций.

Сейчас все дискуссии в Интернете подвергаются строгой цензуре, чтобы не упоминались реформаторские идеи бывшего главы правительства.

Заметим, Ли перенес внезапный сердечный приступ в Шанхае и умер в прошлую пятницу, 27 октября.

Напомним, Китай решил воздержаться от участия во встрече советников по безопасности, которая пройдет на Мальте. На этой встрече, в которой более 55 государств обсуждали мирный план Украины, принимали участие страны Большой семерки, а также такие государства, как Катар, Южная Африка, Индия и Турция.