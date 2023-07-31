Черговий лайнер РФ: у Батумі не вщухають протести, серед затриманих — українка

Мітинги у Батумі через російських туристів. Фото: NETGAZETI

Попри протести місцевих мешканців у Грузії, до Батумі знову прибув круїзний лайнер з росіянами. Раніше лайнер з туристами РФ був у місті 27 липня.

Про це повідомило місцеве видання Batumelebi.

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Розпал акцій протесту

У Батумській гавані почали протестувати близько опівночі та продовжують зараз. Правоохоронці обмежили пересування людей, які мітингують та депутатів опозиційних партій, вони аргументували це "міркуваннями безпеки".

Після цього поліція почала затримувати мітингувальників, адже вони спробували прорватися на територію курорту.

Затримання громадянки України

За інформацією видання Tbilisi life, було затримано також українку.

Вона повідомила, що в неї забрали телефон, прапор України, особисті речі та не дозволили подзвонити. За її словами, вона не порушувала жодних законів.

Пізніше у Batumelebi зазначили, що після протестів круїзний лайнер все одно пройде до Батумської гавані.

Реакція України

Своєю чергою в українському МЗС перевіряють дані щодо затримання громадянки нашої держави. Про це у коментарі виданню "РБК-Україна" повідомив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українські дипломати вже побачили цю інформацію, тому детально перевіряють її.

Нагадаємо, 27 липня у порт Батумі прибув круїзний лайнер РФ з туристами, що спровокувало протести у місті. Президентка Грузії назвала це російською провокацією.