Очередной лайнер РФ: в Батуме не утихают протесты, среди задержанных — украинка

Митинги в Батуми из-за русских туристов. Фото: NETGAZETI

Несмотря на протесты местных жителей в Грузии, в Батуми снова прибыл круизный лайнер с россиянами. Ранее лайнер с туристами РФ был в городе 27 июля.

Об этом сообщило местное издание Batumelebi.

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Разгар акций протеста

В Батумской гавани начали протестовать около полуночи и продолжают сейчас. Правоохранители ограничили передвижение митингующих и депутатов оппозиционных партий, они сделали это в "целях безопасности".

После этого полиция начала задерживать митингующих, потому что они попытались прорваться на территорию курорта.

Задержание гражданки Украины

По информации издания Tbilisi life, была задержана также украинка.

Она сообщила, что у нее забрали телефон, флаг Украины, личные вещи и не разрешили позвонить. По ее словам, она не нарушала никаких законов.

Позже в Batumelebi отметили, что после протестов круизный лайнер все равно пройдет в Батумскую гавань.

Реакция Украины

В свою очередь в украинском МИД проверяют данные по задержанию гражданки нашего государства. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

По его словам, украинские дипломаты уже увидели эту информацию, поэтому подробно ее проверяют.

Напомним, 27 июля в порт Батуми прибыл круизный лайнер РФ с туристами, что спровоцировало протесты в городе. Президент Грузии назвала это российской провокацией.