Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Чи буде дефіцит продуктів в Ізраїлі: що скуповують люди arrow

Чи буде дефіцит продуктів в Ізраїлі: що скуповують люди

12 жовтня 2023 18:07
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Чи буде дефіцит продуктів в Ізраїлі: що скуповують люди
Супермаркет в Ізраїлі. Фото: Новини.LIVE
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

В Ізраїлі шостий день війни з ХАМАСом. У перші дні зʼявлялось безліч фото з порожніми полицями в супермаркетах та величезними чергами, люди боялись дефіциту. 

Що відбувається в супермаркетах зараз — дізнавались Новини.LIVE. 

Читайте також:

Продовольча ситуація в Ізраїлі 

Перші дні початку війни з ХАМАСом потягли за собою паніку громадян. Як це було й в Україні, багато людей кинулись поповнювати запаси їжі та води. У центральній та східній частинах країни скуповували хліб, цукор та предмети першої необхідності. 

null
Порожні полиці з хлібом в Тель-Авіві. Фото: Новини.LIVE

Після того, як Служба тилу рекомендувала усім громадянам країни запастись водою та їжею з розрахунку на 72 години перебування в бомбосховищі, хвиля покупців знову кинулась на крамниці. 

На півночі країни тим часом було спокійно — жодних черг чи дефіциту. 

Однак після першої ж тривоги — напередодні ввечері — ситуація змінилась. І хоча ЦАХАЛ вже повідомив, що тривога була помилковою і нічого не трапилось, жителів це мало заспокоїло. 

Тож у супермаркетах довелось запроваджувати обмеження — лише по 2 упаковки води на людину, 2 пляшки молока та 2 упаковки яєць, також максимум 3 кілограми цибулі, огірків та помідорів. 

  • Обмеження до 3кг на цибулю. Фото: Новини.LIVE
  • Обмеження до 3кг на помідори. Фото: Новини.LIVE
  • Обмеження до 3кг на огірки. Фото: Новини.LIVE
  • Обмеження до 2 упаковок на воду. Фото: Новини.LIVE
1 / 4

Здебільшого люди закуповують саме воду, кажуть місцеві. 

"В основнову воду купуємо для бомбосховищ, сухі продукти — щось, щоб можна було пережити 72 години, якщо будуть якісь атаки з повітря", — розповів житель Ізраїлю. 

Ізраїльтяни скуповують воду. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Ізраїлі сформували надзвичайний уряд для протидії ХАМАСу. До військового кабінету увійшли премʼєр-міністр Беньямін Нетаніяху та колишній міністр оборони та лідер центристської опозиційної партії Бенні Ганц. 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз