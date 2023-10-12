Чи буде дефіцит продуктів в Ізраїлі: що скуповують люди

Супермаркет в Ізраїлі. Фото: Новини.LIVE

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

В Ізраїлі шостий день війни з ХАМАСом. У перші дні зʼявлялось безліч фото з порожніми полицями в супермаркетах та величезними чергами, люди боялись дефіциту.

Що відбувається в супермаркетах зараз — дізнавались Новини.LIVE.

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Перші дні початку війни з ХАМАСом потягли за собою паніку громадян. Як це було й в Україні, багато людей кинулись поповнювати запаси їжі та води. У центральній та східній частинах країни скуповували хліб, цукор та предмети першої необхідності.

Порожні полиці з хлібом в Тель-Авіві. Фото: Новини.LIVE

Після того, як Служба тилу рекомендувала усім громадянам країни запастись водою та їжею з розрахунку на 72 години перебування в бомбосховищі, хвиля покупців знову кинулась на крамниці.

На півночі країни тим часом було спокійно — жодних черг чи дефіциту.

Однак після першої ж тривоги — напередодні ввечері — ситуація змінилась. І хоча ЦАХАЛ вже повідомив, що тривога була помилковою і нічого не трапилось, жителів це мало заспокоїло.

Тож у супермаркетах довелось запроваджувати обмеження — лише по 2 упаковки води на людину, 2 пляшки молока та 2 упаковки яєць, також максимум 3 кілограми цибулі, огірків та помідорів.

Обмеження до 3кг на цибулю. Фото: Новини.LIVE

Обмеження до 3кг на помідори. Фото: Новини.LIVE

Обмеження до 3кг на огірки. Фото: Новини.LIVE

Обмеження до 2 упаковок на воду. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Здебільшого люди закуповують саме воду, кажуть місцеві.

"В основнову воду купуємо для бомбосховищ, сухі продукти — щось, щоб можна було пережити 72 години, якщо будуть якісь атаки з повітря", — розповів житель Ізраїлю.

Ізраїльтяни скуповують воду. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Ізраїлі сформували надзвичайний уряд для протидії ХАМАСу. До військового кабінету увійшли премʼєр-міністр Беньямін Нетаніяху та колишній міністр оборони та лідер центристської опозиційної партії Бенні Ганц.