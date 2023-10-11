В Ізраїлі сформували надзвичайний уряд для протидії ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодився сформувати військовий кабінет з колишнім міністром оборони та лідером центристської опозиційної партії Бенні Ганцем. Мета цього кроку — зосередитися на боротьбі проти ХАМАС.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Уряд національної єдності об’єднує представників конкурентних парламентських груп у широку коаліцію. Зокрема туди увійдуть представник опозиції Бені Ганц та міністр оборони Йоав Галлант.

Раніше Нетаньягу заявляв, що уряд має вирішити п’ять основних питань:

перемога над терористами;

підготовка наступальної операції в Газі;

збереження спокою на інших фронтах;

залучення міжнародної підтримки;

об’єднання країни.

Раніше ми повідомляли, що спецслужби Сполучених Штатів Америки отримали конкретні розвідувальні дані щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Вони дають підстави сумніватися у причетності Ірану до цього нападу.

Нагадаємо, майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в Секторі Гази.