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В Ізраїлі сформували надзвичайний уряд для протидії ХАМАС

11 жовтня 2023 23:49
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Павло Зінченко
редактор
В Ізраїлі сформували надзвичайний уряд для протидії ХАМАС
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодився сформувати військовий кабінет з колишнім міністром оборони та лідером центристської опозиційної партії Бенні Ганцем. Мета цього кроку — зосередитися на боротьбі проти ХАМАС.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Уряд національної єдності об’єднує представників конкурентних парламентських груп у широку коаліцію. Зокрема туди увійдуть представник опозиції Бені Ганц та міністр оборони Йоав Галлант.

Раніше Нетаньягу заявляв, що уряд має вирішити п’ять основних питань:

  • перемога над терористами;
  • підготовка наступальної операції в Газі;
  • збереження спокою на інших фронтах;
  • залучення міжнародної підтримки;
  • об’єднання країни.

Раніше ми повідомляли, що спецслужби Сполучених Штатів Америки отримали конкретні розвідувальні дані щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Вони дають підстави сумніватися у причетності Ірану до цього нападу.

Нагадаємо, майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в Секторі Гази.

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