В Ізраїлі сформували надзвичайний уряд для протидії ХАМАС
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодився сформувати військовий кабінет з колишнім міністром оборони та лідером центристської опозиційної партії Бенні Ганцем. Мета цього кроку — зосередитися на боротьбі проти ХАМАС.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
В Ізраїлі сформувалася урядова коаліція
Уряд національної єдності об’єднує представників конкурентних парламентських груп у широку коаліцію. Зокрема туди увійдуть представник опозиції Бені Ганц та міністр оборони Йоав Галлант.
Раніше Нетаньягу заявляв, що уряд має вирішити п’ять основних питань:
- перемога над терористами;
- підготовка наступальної операції в Газі;
- збереження спокою на інших фронтах;
- залучення міжнародної підтримки;
- об’єднання країни.
Раніше ми повідомляли, що спецслужби Сполучених Штатів Америки отримали конкретні розвідувальні дані щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Вони дають підстави сумніватися у причетності Ірану до цього нападу.
Нагадаємо, майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в Секторі Гази.