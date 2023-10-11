В Израиле сформировали чрезвычайное правительство для противодействия ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился сформировать военный кабинет с бывшим министром обороны и лидером центристской оппозиционной партии Бенни Ганцем. Цель этого шага — сосредоточиться на борьбе против ХАМАС.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Правительство национального единства объединяет представителей конкурентных парламентских групп в широкую коалицию. В частности, туда войдут представитель оппозиции Бени Ганц и министр обороны Йоав Галлант.

Ранее Нетаньяху заявлял, что правительство должно решить пять основных вопросов:

победа над террористами;

подготовка наступательной операции в Газе;

сохранение покоя на других фронтах;

привлечение международной поддержки;

объединение страны.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.

Напомним, почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", выстроив макет израильского поселения в Секторе Газы.