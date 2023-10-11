Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Израиле сформировали чрезвычайное правительство для противодействия ХАМАС arrow

В Израиле сформировали чрезвычайное правительство для противодействия ХАМАС

11 октября 2023 23:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Израиле сформировали чрезвычайное правительство для противодействия ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился сформировать военный кабинет с бывшим министром обороны и лидером центристской оппозиционной партии Бенни Ганцем. Цель этого шага — сосредоточиться на борьбе против ХАМАС.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

В Израиле сформировалась правительственная коалиция

Правительство национального единства объединяет представителей конкурентных парламентских групп в широкую коалицию. В частности, туда войдут представитель оппозиции Бени Ганц и министр обороны Йоав Галлант.

Ранее Нетаньяху заявлял, что правительство должно решить пять основных вопросов:

  • победа над террористами;
  • подготовка наступательной операции в Газе;
  • сохранение покоя на других фронтах;
  • привлечение международной поддержки;
  • объединение страны.

Ранее мы сообщали, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.

Напомним, почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", выстроив макет израильского поселения в Секторе Газы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз