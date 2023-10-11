В Израиле сформировали чрезвычайное правительство для противодействия ХАМАС
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился сформировать военный кабинет с бывшим министром обороны и лидером центристской оппозиционной партии Бенни Ганцем. Цель этого шага — сосредоточиться на борьбе против ХАМАС.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В Израиле сформировалась правительственная коалиция
Правительство национального единства объединяет представителей конкурентных парламентских групп в широкую коалицию. В частности, туда войдут представитель оппозиции Бени Ганц и министр обороны Йоав Галлант.
Ранее Нетаньяху заявлял, что правительство должно решить пять основных вопросов:
- победа над террористами;
- подготовка наступательной операции в Газе;
- сохранение покоя на других фронтах;
- привлечение международной поддержки;
- объединение страны.
Ранее мы сообщали, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.
Напомним, почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", выстроив макет израильского поселения в Секторе Газы.