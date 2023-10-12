Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Будет ли дефицит продуктов в Израиле: что скупают люди arrow

Будет ли дефицит продуктов в Израиле: что скупают люди

12 октября 2023 18:07
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Будет ли дефицит продуктов в Израиле: что скупают люди
Супермаркет в Израиле. Фото: Новини.LIVE
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

В Израиле шестой день войны с ХАМАСом В первые дни появлялось множество фотографий с пустыми полками в супермаркетах и огромными очередями, люди боялись дефицита.

Что происходит в супермаркетах сейчас — узнавали Новини.LIVE.

Читайте также:

Продовольственная ситуация в Израиле

Первые дни начала войны с ХАМАСом повлекли за собой панику граждан. Как это было и в Украине, многие бросились пополнять запасы пищи и воды. В центральной и восточной частях страны скупали хлеб, сахар и предметы первой необходимости.

null
Пустые полки с хлебом в Тель-Авиве. Фото: Новини.LIVE

После того, как Служба тыла рекомендовала всем гражданам страны запастись водой и едой в расчете на 72 часа пребывания в бомбоубежище, волна покупателей снова бросилась на магазины.

На севере страны в это время было спокойно — никаких очередей или дефицита.

Однако после первой же тревоги — накануне вечером — ситуация изменилась. И хотя ЦАХАЛ уже сообщил, что тревога была ошибочной и ничего не произошло, жителей это мало успокоило.

Так что в супермаркетах пришлось вводить ограничения — всего по 2 упаковки воды на человека, 2 бутылки молока и 2 упаковки яиц, также максимум 3 килограмма лука, огурцов и помидоров.

  • Ограничение до 3 кг на лук. Фото: Новини.LIVE
  • Ограничение до 3 кг на помидоры. Фото: Новини.LIVE
  • Ограничение до 3 кг на огурцы. Фото: Новини.LIVE
  • Ограничение до 2 упаковок на воду. Фото: Новини.LIVE
1/4 _ 4

В основном люди закупают именно воду, говорят местные.

"В основную воду покупаем для бомбоубежищ, сухие продукты – что-то, чтобы можно было пережить 72 часа, если будут какие-то атаки с воздуха", — рассказал житель Израиля.

Израильтяне скупают воду. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство для противодействия ХАМАСу. В военный кабинет вошли премьер-министр Беньямин Нетанияху и бывший министр обороны и лидер центристской оппозиционной партии Бенни Ганц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз