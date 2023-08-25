Чи піде Путін на похорон Пригожина: Пєсков відповів на інтригуюче питання

Володимир Путін і Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі не відомо, чи піде Путін на похорон загиблого лідера ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Все залежить від перебігу слідчих дій та щільного графіку російського диктатора.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Поки не знаємо, наскільки довгими будуть процедури слідства, у президента в цілому щільний графік", — зявив Пєсков.

Раніше мирозповідали, що диктатор Росії Путін виголосив коротку промову, в якій віддав данину поваги загиблому Пригожину. При цьому він наголосив на "серйозних помилках", яких той припустився.

Нагадаємо, посадовці США та інших західних країн вважають, що вибух на борту літака ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, став причиною авіакатастрофи. Зазначимо, що всі пасажири та екіпаж повітряного судна загинули.

Також ми писали, що американські посадовці вважають, що літак, в якому було керівництво злочинної організації "Вагнер", можливо, збила ракета з території РФ. Авіакатастрофа сталася ввечері 23 серпня.