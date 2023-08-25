Пойдет ли Путин на похороны Пригожина: Песков ответил на интригующий вопрос

Владимир Путин и Дмитрий Песков. Фото: росСми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не известно, пойдут ли Путин на похороны погибшего лидера ППК "Вагнер" Евгения Пригожина . Все зависит от хода следственных действий и плотного графика российского диктатора.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Пока не знаем, насколько длинными будут процедуры следствия, у президента в целом плотный график", — заявил Песков.

Ранее мы рассказывали, что диктатор России Путин произнес краткую речь, в которой отдал дань уважения погибшему Пригожину. При этом он отметил "серьезные ошибки", которые тот допустил.

Напомним, чиновники США и других западных стран считают, что взрыв на борту самолета предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина стал причиной авиакатастрофы. Все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли.

Также мы писали, что американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер" , возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа.