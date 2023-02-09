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Чи підтримає Болгарія санкції проти російської атомної галузі: заява президента

9 лютого 2023 15:09
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Болгарія заветує санкції ЄС проти атомної енергетики росії
Санкції проти Росатома вплинуть на болгарську атомну енергетику
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Президент Болгарії Румен Радев заявив, що його країна не буде підтримувати санкції Євросоюзу проти російської атомної галузі. За словами болгарського лідера, це вдарить по економіці його країни.

Про це Румен Радев заявив на полях саміту лідерів країн-членів Євросоюзу.

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За словами Радева, Болгарія завжди підтримує санкційні зусилля Європейського Союзу, спрямовані проти російської федерації.

Але коли справа стосується тих галузей, які можуть вдарити по економіці самої Болгарії, такі санкції влада країни не може підтримати.

Чому Софія заветує "атомні" санкцій 

Однією із таких галузей є атомна енергетика.

"Болгарія не може прийняти європейські санкції проти росії у сфері атомної енергетики, тому що це безпосередньо вплине на наш енергетичний сектор. Тому, якщо до цього дійде, наша країна накладе вето", — запевнив Радев.

Дипломатичне завершення війни

Також президент Болгарії заявив, що він хоче, аби війна в Україні завершилася якнайшвидше і через мирний процес.

"Настав час, за рік після початку цієї кровопролитної війни, зосередитися насамперед на заходах, щоб її зупинити, і відновити всі дипломатичні зусилля, щоб ми шукали мирного розв'язання", — упевнений Румен Радев.

Нагадаємо, що 2 лютого Європарламент проголосував за резолюцію, у якій ішлося про те, що країни ЄС мають запровадити повне ембарго на імпорт до Євросоюзу викопного палива та урану із російської федерпації.

Резолюція, ухвалена ЄП, закликає остаточно відмовитися від обох "Північних потоків".

Також європарламентарі наголосили на необхідності запровадження санкцій проти таких російських компаній, як Лукойл та Росатом.

Фото: Facebook Румена Радева

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