Болгария ветирует санкции ЕС против атомной энергетики россии

Санкции против Росатома повлияют на болгарскую атомную энергетику

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не будет поддерживать санкции Евросоюза против российской атомной отрасли. По словам болгарского лидера, это отразится на экономике его страны.

Об этом Румен Радев заявил на полях саммита лидеров стран-членов Евросоюза.

Болгария за санкции против россии

По словам Радева, Болгария всегда поддерживает санкционные усилия Европейского Союза, направленные против российской федерации.

Но когда дело касается тех отраслей, которые могут ударить по экономике самой Болгарии, такие санкции власти страны не могут поддержать.

Почему София ветирует "атомные" санкции

Одной из таких отраслей атомная энергетика.

"Болгария не может принять европейские санкции против России в сфере атомной энергетики, потому что это напрямую повлияет на наш энергетический сектор. Поэтому, если до этого дойдет, наша страна наложит вето", — заверил Радев.

Дипломатическое завершение войны

Также президент Болгарии заявил, что он хочет, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее и из-за мирного процесса.

"Настало время, через год после начала этой кровопролитной войны, сосредоточиться прежде всего на мероприятиях, чтобы ее остановить и восстановить все дипломатические усилия, чтобы мы искали мирного решения", — уверен Румен Радев.

Напомним, что 2 февраля Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой говорилось, что страны ЕС должны ввести полное эмбарго на импорт в Евросоюз ископаемого топлива и урана из российской федерпации.

Резолюция, принятая ЕП, призывает окончательно отказаться от обоих "Северных потоков".

Также европарламентарии отметили необходимость введения санкций против таких российских компаний, как Лукойл и Росатом.

Фото: Facebook Румена Радева