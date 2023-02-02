Європарламент ухвалив резолюцію про повне ембарго на російське викопне паливо

Європарламентарі оприлюднили свої очікування від майбутнього саміту лідерів ЄС та України

Європарламент закликав країни-члени Євросоюзу запровадити санкції проти "Лукойлу" та "Росатому". Також у резолюції пропонується ввести повне ембарго на викопне паливо і уран із росії.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського парламенту.

ЄС має збільшити допомогу для України

Європейський парламент підтримав резолюцію, яка передує саміту лідерів Євросоюзу та України, який має відбутися 3 лютого в Києві.

Європарламентарі у своїй резолюції, яку підтримали 489 членів ЄП (проти були лише 36), закликали країни-члени Євросоюзу збільшити і водночас прискорити військову допомогу України, зокрема, надання необхідної зброї.

Крім того, лідери Євросоюзу на майбутньому саміті мають визначити пакет заходів з відновлення України.

Цей пакет має охопити допомогу Україні і реконструкцію зруйнованої української інфраструктури, а також відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

ЄС має відмовитися від російського палива

Крім того, Європарламент наголосив у резолюції, що країни ЄС мають запровадити повне ембарго на імпорт до Євросоюзу викопного палива та урану із російської федерпації.

Резолюція, ухвалена ЄП, закликає остаточно відмовитися від обох "Північних потоків".

Також європарламентарі наголосили на необхідності запровадження санкцій проти таких російських компаній, як "Лукойл" та "Росатом".

Нагадаємо, що 19 січня депутати Європейського парламенту підтримали резолюцію, наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії росії проти України.

У резолюції йдеться, що цей суд має зайнятися не тільки керівництвом російської федерації та володимиром путіним. Також у тексті згадується і самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Фото: офіційний сайт Європарламенту