Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ​​​​​​​Європарламент проголосував за повну відмову ЄС від російських енергоносіїв arrow

​​​​​​​Європарламент проголосував за повну відмову ЄС від російських енергоносіїв

2 лютого 2023 15:45
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Європарламент ухвалив резолюцію про повне ембарго на російське викопне паливо
Європарламентарі оприлюднили свої очікування від майбутнього саміту лідерів ЄС та України
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Європарламент закликав країни-члени Євросоюзу запровадити санкції проти "Лукойлу" та "Росатому". Також у резолюції пропонується ввести повне ембарго на викопне паливо і уран із росії.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського парламенту.

Читайте також:

ЄС має збільшити допомогу для України

Європейський парламент підтримав резолюцію, яка передує саміту лідерів Євросоюзу та України, який має відбутися 3 лютого в Києві.

Європарламентарі у своїй резолюції, яку підтримали 489 членів ЄП (проти були лише 36), закликали країни-члени Євросоюзу збільшити і водночас прискорити військову допомогу України, зокрема, надання необхідної зброї.

Крім того, лідери Євросоюзу на майбутньому саміті мають визначити пакет заходів з відновлення України.

Цей пакет має охопити допомогу Україні і реконструкцію зруйнованої української інфраструктури, а також відновленні в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі.

ЄС має відмовитися від російського палива

Крім того, Європарламент наголосив у резолюції, що країни ЄС мають запровадити повне ембарго на імпорт до Євросоюзу викопного палива та урану із російської федерпації.

Резолюція, ухвалена ЄП, закликає остаточно відмовитися від обох "Північних потоків".

Також європарламентарі наголосили на необхідності запровадження санкцій проти таких російських компаній, як "Лукойл" та "Росатом".

Нагадаємо, що 19 січня депутати Європейського парламенту підтримали резолюцію, наголошує на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочинців, які винні у агресії росії проти України.

У резолюції йдеться, що цей суд має зайнятися не тільки керівництвом російської федерації та володимиром путіним. Також у тексті згадується і самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

Фото: офіційний сайт Європарламенту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:52 ​​​​​​​У Німеччині скасували обов'язкове носіння масок у громадському транспорті

16:47 У Києві їздитимуть двоповерхові автобуси: що відомо

16:40 Реперку alyona alyona прооперували: який стан здоров'я в артистки

16:35 Кривавий теракт у пакистанській мечеті: стали відомі нові подробиці про підривника

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:28 Фахівці пояснили, як говорити з дітьми про війну

Новина з відео

16:25 Чи постачає Іран росії балістичні ракети: що дізналася українська розвідка

16:18 Мадридський "Реал" визначився з головною трансферною метою на літо-2023: запросять зірку ЧС-2022

16:15 Скандал на Одеській залізниці: в регіоні вкрали сотні тон дизпального

16:05 ​​​​​​​Фіни не хочуть чекати на Швецію і вимагають якнайшвидшого вступу країни до НАТО

Новина з відео

16:25 Чи постачає Іран росії балістичні ракети: що дізналася українська розвідка

Новина з відео

14:23 Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці

Новина з відео

13:20 МЗС України закликає грузинську владу негайно припинити знущатися з Саакашвілі

Новина з відео

12:30 У кремлі бояться далекобійної західної зброї: що пропонує Лавров

Новина з відео

11:00 Кузьма Скрябін загинув вісім років тому: п'ять пісень легенди, які звучать досі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:21 Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк

Новина з відео

10:01 ​​​​​​​Росіяни збільшили кількість обстрілів на Луганщині, готуються до лютневого наступу, — Гайдай

Новина з відео

21:25 Данілов різко відповів на пропозицію Грузії провести переговори з рф

Новина з відео

19:57 Усе законно: військовий комісар пояснив, чому повістки вручають у громадських місцях

Новина з відео

19:53 Передавав дані російській розвідці: СБУ затримала співробітника Укроборонпрому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Актуальне по темі

None 2 Лютий 16:47

У Києві їздитимуть двоповерхові автобуси: що відомо

None 2 Лютий 16:40

Реперку alyona alyona прооперували: який стан здоров'я в артистки

None 2 Лютий 16:36

Кривавий теракт у пакистанській мечеті: стали відомі нові подробиці про підривника

None 2 Лютий 16:54

Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB