Европарламент принял резолюцию о полном эмбарго на российское ископаемое топливо

Европарламент проголосовал за полный отказ ЕС от российских энергоносителей
Европарламент призвал страны-члены Евросоюза ввести санкции против "Лукойла" и "Росатома". Также в резолюции предлагается ввести полное эмбарго на ископаемое топливо и уран из россии.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского парламента.
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ЕС должен увеличить помощь для Украины
Европейский парламент поддержал резолюцию, предваряющую саммит лидеров Евросоюза и Украины, который состоится 3 февраля в Киеве.
Европарламентарии в своей резолюции, поддержанной 489 членами ЕП (против были только 36), призвали страны-члены Евросоюза увеличить и одновременно ускорить военную помощь Украины, в частности, оказание необходимого оружия.
Кроме того, лидеры Евросоюза на предстоящем саммите должны определить пакет мер по восстановлению Украины.
Этот пакет должен охватить помощь Украине и реконструкцию разрушенной украинской инфраструктуры, а также восстановление в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
ЕС должен отказаться от российского топлива
Кроме того, Европарламент отметил в резолюции, что страны ЕС должны ввести полное эмбарго на импорт в Евросоюз ископаемого топлива и урана из российской федерпации.
Резолюция, принятая ЕП, призывает окончательно отказаться от обоих "Северных потоков".
Также европарламентарии отметили необходимость введения санкций против таких российских компаний, как "Лукойл" и "Росатом".
Напомним, что 19 января депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию, подчеркивает необходимость создания специального международного трибунала для преследования преступников, виновных в агрессии россии против Украины.
В резолюции говорится, что этот суд должен заняться не только руководством российской федерации и владимиром путиным. Также в тексте упоминается и самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Фото: официальный сайт Европарламента