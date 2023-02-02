Европарламент принял резолюцию о полном эмбарго на российское ископаемое топливо

Европарламентарии обнародовали свои ожидания от предстоящего саммита лидеров ЕС и Украины

Европарламент призвал страны-члены Евросоюза ввести санкции против "Лукойла" и "Росатома". Также в резолюции предлагается ввести полное эмбарго на ископаемое топливо и уран из россии.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского парламента.

ЕС должен увеличить помощь для Украины

Европейский парламент поддержал резолюцию, предваряющую саммит лидеров Евросоюза и Украины, который состоится 3 февраля в Киеве.

Европарламентарии в своей резолюции, поддержанной 489 членами ЕП (против были только 36), призвали страны-члены Евросоюза увеличить и одновременно ускорить военную помощь Украины, в частности, оказание необходимого оружия.

Кроме того, лидеры Евросоюза на предстоящем саммите должны определить пакет мер по восстановлению Украины.

Этот пакет должен охватить помощь Украине и реконструкцию разрушенной украинской инфраструктуры, а также восстановление в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

ЕС должен отказаться от российского топлива

Кроме того, Европарламент отметил в резолюции, что страны ЕС должны ввести полное эмбарго на импорт в Евросоюз ископаемого топлива и урана из российской федерпации.

Резолюция, принятая ЕП, призывает окончательно отказаться от обоих "Северных потоков".

Также европарламентарии отметили необходимость введения санкций против таких российских компаний, как "Лукойл" и "Росатом".

Напомним, что 19 января депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию, подчеркивает необходимость создания специального международного трибунала для преследования преступников, виновных в агрессии россии против Украины.

В резолюции говорится, что этот суд должен заняться не только руководством российской федерации и владимиром путиным. Также в тексте упоминается и самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Фото: официальный сайт Европарламента