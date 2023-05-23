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Чи варто чекати швидкого ослаблення Росії: оцінка розвідки Німеччини

23 травня 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи варто чекати швидкого ослаблення Росії: оцінка розвідки Німеччини
Глава Федеральної розвідслужби Німеччини Бруно Каль. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Федеральної розвідслужби Німеччини Бруно Каль заявив, що існуюча структура влади у РФ під керівництвом Володимира Путіна поки що залишається цільною і непохитною. Наразі немає ознак того, що Росія руйнується.

Про це пише Радио Свобода.

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Попри окремі точки критики, такі як питання постачання військового обладнання, він не бачить явних показників можливого дестабілізації чи деконструкції російської політичної системи, хоч і не виключає такого розвитку подій.

За словами Каля, Росія досі здатна продовжувати військові дії на тривалій основі, залучаючи нові кадри. Така ситуація спостерігається і з озброєнням, і навіть боєприпасами.

Таким чином, на думку глави німецької розвідки, не варто очікувати швидкого ослаблення чи раптового припинення військових дій з боку Росії.

Каль підкреслив, що хоча російські збройні сили мають "свої вразливі точки", стратегія Путіна, заснована на тривалості війни та розрахунку на матеріальну перевагу, може бути успішною. Він закликав Захід до організованої підтримки України, щоб протистояти цій перевазі.

Нагадаємо, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та її угорський колега Петер Сіярто посварилися через Україну. Обидва міністри вступили у протистояння на тлі проблеми надання допомоги Україні, яку Угорщина блокує.

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