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Главы МИД Германии и Венгрии поссорились из-за Украины

23 мая 2023 12:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Главы МИД Германии и Венгрии поссорились из-за Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава МИД Германии Анналена Бербок и ее венгерский коллега Петер Сиярто поссорились из-за Украины. Оба министра вступили в противостояние на фоне проблемы оказания помощи Украине, которую Венгрия блокирует.

Об этом пишет Politico.

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Это натянутое положение возникло 22 мая на конфиденциальной встрече министров иностранных дел стран ЕС, прошедшей в столице Бельгии, Брюсселе. Согласно словам четырех непосредственных участников событий, Сиярто повторил требование Венгрии к украинским властям о снятии санкций с венгерского банка OTP, как условия для разблокирования помощи Украине.

На это Бербок отреагировала, заявив, что данный банк, по ее утверждению, признает оккупацию Россией территорий Луганска и Донецка, а также осуществляет кредитование российских военных. 

Однако, несмотря на серьезность обсуждаемой темы, один из дипломатов отметил, что диалог оставался в пределах цивилизованного обмена мнениями.

Следует также упомянуть, что не только Германия, но и Швеция с Эстонией выразили давление на Венгрию в рамках этого вопроса. В ближайшее время, 23 мая, министры обороны ЕС планируют обсудить возможность военной поддержки Украины.

Напомним, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, пока Россия не прекратит войну в Украине, до тех пор Германия не будет отказываться от санкций в отношении нее.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал возмущение по поводу включения Украиной OTP Bank в список спонсоров войны в Украине. Он заявил, что это "скандальное и неприемлемое решение", которое создает препятствия для Будапешта в диалоге с Европейским союзом по вопросу ужесточения санкций против России.

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