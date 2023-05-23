Глави МЗС Німеччини та Угорщини посварилися через Україну

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Reuters

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок та її угорський колега Петер Сіярто посварилися через Україну. Обидва міністри вступили у протистояння на тлі проблеми надання допомоги Україні, яку Угорщина блокує.

Про це пише Politico.

Читайте також:

Конфлікт між Німеччиною та Угорщиною

Ця напружена обстановка виникла 22 травня на конфіденційній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбулася у столиці Бельгії, Брюсселі. За словами чотирьох безпосередніх учасників подій, Сіярто повторив вимогу Угорщини до української влади про зняття санкцій з угорського банку OTP як умови для розблокування допомоги Україні.

На це Бербок відреагувала, заявивши, що банк, за її твердженням, визнає окупацію Росією територій Луганська та Донецька, а також здійснює кредитування російських військових.

Однак, попри серйозність теми, що обговорюється, один із дипломатів зазначив, що діалог залишався в межах цивілізованого обміну думками.

Слід також згадати, що не лише Німеччина, а й Швеція з Естонією висловили тиск на Угорщину у рамках цього питання. Найближчим часом 23 травня міністри оборони ЄС планують обговорити можливість військової підтримки України.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, поки Росія не припинить війну в Україні, доти Німеччина не відмовлятиметься від санкцій щодо неї.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення щодо включення Україною OTP Bank до списку спонсорів війни в Україні. Він заявив, що це "скандальне та неприйнятне рішення", яке створює перешкоди для Будапешта у діалозі з Європейським союзом щодо посилення санкцій проти Росії.