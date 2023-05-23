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Стоит ли ожидать скорого ослабления России: оценка разведки Германии

23 мая 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стоит ли ожидать скорого ослабления России: оценка разведки Германии
Глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль заявил, что существующая структура власти в РФ под руководством Владимира Путина пока остается цельной и непоколебимой. Сейчас нет признаков того, что Россия разрушается.

Об этом пишет Радио Свобода.

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 Несмотря на отдельные точки критики, такие как вопросы поставок военного оборудования, он не видит явных показателей возможного дестабилизирования или деконструкции российской политической системы, хотя и не исключает такого развития событий.

По словам Каля, Россия до сих пор способна продолжать военные действия на длительной основе, привлекая новые кадры. Схожая ситуация наблюдается и с вооружением, а также боеприпасами.

Таким образом, согласно мнению главы немецкой разведки, не стоит ожидать скорого ослабления или внезапного прекращения военных действий со стороны России.

Каль подчеркнул, что хотя российские вооруженные силы имеют "свои уязвимые точки", стратегия Путина, основанная на продолжительности войны и расчете на материальное превосходство, может быть успешной. Он призвал Запад к организованной поддержке Украины, чтобы противостоять этому превосходству.

Напомним, что глава МИД Германии Анналена Бербок и ее венгерский коллега Петер Сиярто поссорились из-за Украины. Оба министра вступили в противостояние на фоне проблемы оказания помощи Украине, которую Венгрия блокирует.

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