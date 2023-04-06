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Чи застосує росія ядерну зброю: позиція держсекретаря Радбезу білорусі

6 квітня 2023 21:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Олександр Вольфович
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Державний секретар Ради безпеки білорусі Олександр Вольфович вважає, що до застосування ядерної зброї, яку росія планує розмістити на території білорусі, не дійде. 

Про це він заявив журналістам у Москві, передає БЕЛТА.

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Коли ядерна зброя рф буде у білорусі

На запитання про те, коли до білорусі завезуть ядерні боєголовки, він відповів, що рішення за самопроголошеним президентом білорусі jлександром лукашенком та його російським колегою володимиром путіним. 

"Коли ухвалять рішення наші керівники – верховний головнокомандувач російської федерації та головнокомандувач Збройних сил білорусі. Рішення за ними", — сказав посадовець, відповідаючи на запитання журналістів. 

Яка мета розміщення ядерної зброї у білорусі

Вольфович наголосив, що метою розміщення ядерної зброї у білорусі не є її застосування, це відбувається для того, щоб послати сигнал "ворожим країнам". 

"Не важливо, в якій кількості. Головне — в якій якості та як правильно їх застосовувати. А застосовувати ми знаємо, як. І чи потрібно їх застосовувати... Думаю, що не дійде до застосування. Все-таки боєголовки та інші боєприпаси тактичної чи стратегічної ядерної зброї насамперед призначаються для попередження, забезпечення безпеки як росії, так і білорусі", — заявив Вольфович.

Він також пояснив, що не важливо, де саме на території білорусі будуть розміщені боєголовки. 

"Білорусь вся знаходиться біля західних кордонів. Це західний форпост Союзної держави. Не обов'язково розміщувати їх біля кордонів Польщі, Литви і Латвії, можна розмістити де завгодно, відстань і протяжність Білорусі — 600 км, вона дозволяє розмістити де завгодно, а таких місць дуже багато. За часів СРСР було 43 точки розміщення ядерної зброї. Вони всі збереглися", — сказав секретар білоруського Радбезу. 

Нагадаємо, раніше президент рф володимир путін заявив, що росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму олександр лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в білорусі російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати ядерну зброю.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до білорусі несе загрозу європейській безпеці. Водночас Європейський Союз готовий відповісти на цю ескалацію новими санкціями. 

Посол рф в Мінську Борис Гризлов заявив, що ядерна зброя буде розміщена в сховищі, яке буде підготовлено в білорусі до 1 липня. Він зазначив, що зброя буде присунута до західних кордонів Союзної держави, щоб забезпечити безпеку росії та її союзників.

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