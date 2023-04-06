Применит ли россия ядерное оружие: позиция госсекретаря Совбеза беларуси

Александр Вольфович

Государственный секретарь Совета безопасности беларуси Александр Вольфович считает, что до применения ядерного оружия, которое россия планирует разместить на территории беларуси, не дойдет.

Об этом он заявил журналистам в Москве, передает БЕЛТА.

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На вопрос о том, когда в беларусь завезут ядерные боеголовки, он ответил, что решение за самопровозглашенным президентом беларуси александром лукашенко и его российским коллегой владимиром путиным.

"Когда примут решение наши руководители — верховный главнокомандующий российской федерацией и главнокомандующий Вооруженными силами беларуси. Решение по ним", — сказал чиновник, отвечая на вопросы журналистов.

Какова цель размещения ядерного оружия в Беларуси

Вольфович подчеркнул, что целью размещения ядерного оружия в беларуси не является его применение, это происходит для того, чтобы послать сигнал "враждебным странам".

"Не важно, в каком количестве. Главное — в каком качестве и как правильно их применять. А применять мы знаем, как. И нужно ли их применять... Думаю, что не дойдет до применения. Все-таки боеголовки и другие боеприпасы тактической стратегического ядерного оружия в первую очередь предназначаются для предупреждения, обеспечения безопасности как россии, так и беларуси", — заявил Вольфович.

Он также пояснил, что не важно, где именно на территории беларуси будут размещены боеголовки.

"Беларусь вся находится у западных границ. Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать их у границ Польши, Литвы и Латвии, можно разместить где угодно, расстояние и протяженность беларуси — 600 км, она позволяет разместить где угодно, а таких мест очень много. Во времена СССР было 43 точки размещения ядерного оружия. Они все сохранились", — сказал секретарь белорусского Совбеза.

Напомним, ранее президент россии владимир путин заявил, что рф 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима александр лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, указывающих на то, что россия готовится применить ядерное оружие.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в беларусь несет угрозу европейской безопасности. В то же время, Европейский Союз готов ответить на эту эскалацию новыми санкциями.

Посол россии в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие будет размещено в хранилище, которое будет подготовлено в Беларуси до 1 июля. Он отметил, что оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства, чтобы обеспечить безопасность россии и ее союзников.