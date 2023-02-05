Лісові пожежі в Чилі - загинуло 23 особи

Пожежі в Чилі

Чилі охопили лісові пожежі. Щонайменше загинуло 23 особи, також постраждали 979 людей.

Про це повідомляє Yahoo.

Лісові пожежі в Чилі

За словами міністра внутрішніх справ Мануеля Монсалве, загинуло 23 особи. При цьому він уточнив, що в суботу все ще були активними 232 лісові пожежі, у тому числі 16, які почалися раніше того ж дня.

"Уряд президента Габріеля Боріча поширив стан лиха на південний регіон Арауканії. Регіони Нубле та Біобіо вже перебували під загрозою стихійного лиха. Цей крок дозволяє Боричу мобілізувати військових для допомоги у гасінні пожеж, оскільки кількість загиблих продовжує зростати", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря у регіоні підскочила до 40°С. Це заважає зусиллям щодо стримування пожеж.

Борич, який перервав відпустку, щоб поспішити в місто Консепсьйон, розташоване за 510 кілометрів на південь від столиці Сантьяго, написав у Твіттері, що продовжить працювати, "щоб протистояти лісовим пожежам та допомагати сім'ям".

Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що Бразилія, Уругвай, Мексика та Іспанія також запропонували допомогу.

"Ми стаємо однією з націй, найбільш уразливих до пожеж, в основному через еволюцію зміни клімату", — сказала Тоха.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах Київської області горів житловий будинок. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.

Згідно з наданими даними, о 06:52 оперативникам надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у нежитловому двоповерховому будинку на вулиці Скійській.

"Після прибуття рятувальники встановили, що горять дві кімнати на другому поверсі та дах будівлі. У ході розвідки рятувальниками виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя", — йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС повідомили, що пожежу було локалізовано о 07:45, а ліквідовано о 08:18. До ліквідації пожежі залучено 4 одиниці техніки та 13 осіб особового складу.