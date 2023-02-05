Лісові пожежі в Чилі - загинуло 23 особи

Чилі охопили лісові пожежі: загинуло 23 особи
Чилі охопили лісові пожежі. Щонайменше загинуло 23 особи, також постраждали 979 людей.
Про це повідомляє Yahoo.
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Лісові пожежі в Чилі
За словами міністра внутрішніх справ Мануеля Монсалве, загинуло 23 особи. При цьому він уточнив, що в суботу все ще були активними 232 лісові пожежі, у тому числі 16, які почалися раніше того ж дня.
"Уряд президента Габріеля Боріча поширив стан лиха на південний регіон Арауканії. Регіони Нубле та Біобіо вже перебували під загрозою стихійного лиха. Цей крок дозволяє Боричу мобілізувати військових для допомоги у гасінні пожеж, оскільки кількість загиблих продовжує зростати", — йдеться у повідомленні.
Температура повітря у регіоні підскочила до 40°С. Це заважає зусиллям щодо стримування пожеж.
Борич, який перервав відпустку, щоб поспішити в місто Консепсьйон, розташоване за 510 кілометрів на південь від столиці Сантьяго, написав у Твіттері, що продовжить працювати, "щоб протистояти лісовим пожежам та допомагати сім'ям".
Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що Бразилія, Уругвай, Мексика та Іспанія також запропонували допомогу.
"Ми стаємо однією з націй, найбільш уразливих до пожеж, в основному через еволюцію зміни клімату", — сказала Тоха.
Нагадаємо, що 18 січня у Броварах Київської області горів житловий будинок. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.
Згідно з наданими даними, о 06:52 оперативникам надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у нежитловому двоповерховому будинку на вулиці Скійській.
"Після прибуття рятувальники встановили, що горять дві кімнати на другому поверсі та дах будівлі. У ході розвідки рятувальниками виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя", — йдеться у повідомленні.
Також у ДСНС повідомили, що пожежу було локалізовано о 07:45, а ліквідовано о 08:18. До ліквідації пожежі залучено 4 одиниці техніки та 13 осіб особового складу.