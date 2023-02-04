Пожар в Чили - есть погибшие

В Чили бушуют лесные пожары: уже пятеро погибших
На юге Чили бушуют лесные пожары. В результате уже погибли по меньшей мере пять человек.
Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Каролины Тохи.
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Лесные пожары
В издании сообщают, что лесные пожары охватили более 8300 га, что больше площади Черновицкой области. Четверо погибших были местными жителями, которые не успели спастись от огня, а пятый — пожарником.
"Министр сказала, что в настоящее время в стране горит 151 лесной пожар, из которых 65 уже удалось взять под контроль и 39 пытаются потушить", — говорится в сообщении.
При этом в пятницу президент Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в регионах Биобио и Нубле.
Напомним, что 18 января, в Броварах Киевской области горел жилой дом. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины.
Согласно предоставленным данным, в 06:52 оперативникам поступило сообщение о пожаре, который возник в нежилом двухэтажном доме на улице Скийском.
"По прибытии спасатели установили, что горят две комнаты на втором этаже и крыша здания. В ходе разведки спасателями обнаружено тело мужского пола без признаков жизни", — говорится в сообщении.
Также в ГСЧС сообщили, что пожар был локализован в 07:45, а ликвидирован в 08:18. К ликвидации пожара привлечены 4 единицы техники и 13 человек личного состава.