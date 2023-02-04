Пожежа у Чилі – є загиблі

У Чилі вирують лісові пожежі: вже п'ятеро загиблих
На півдні Чилі вирують лісові пожежі. В результаті вже загинули щонайменше п'ятеро людей.
Про це пише Сіньхуа з посиланням на слова міністра внутрішніх справ країни Кароліни Тохі.
-
Хотів вбити Єлизавету II арбалетом: у Великій Британії судять Джасванта Сінгха
-
Джо Байден незабаром відвідає Польщу: яка мета візиту
-
КПП "Дьяківці" у Чернівецькій області готовий на 100%: що там відремонтували
-
Обмін старих ламп на LED: українці отримали мільйон енергоощадних лампочок
-
Передавав дані про українських військових: одеського інформатора підозрюють у держзраді
-
Як кремлівський режим "купує" лояльність країн Африки: деталі
-
На Київщині продавчиня відлупцювала палицею нападника у магазині
-
Джим Керрі виставив на продаж будинок, в якому прожив майже 30 років
-
Знову за старе: росія заговорила про наступ на Одесу
-
Лише листи на фронт: у Маріуполі заборонили святкувати День Святого Валентина
Лісові пожежі
У виданні повідомляють, що лісові пожежі охопили понад 8300 га, що більше за площу Чернівецької області. Четверо загиблих були місцевими жителями, які не встигли врятуватись від вогню, а п'ятий — пожежником.
"Міністр сказала, що наразі в країні горить 151 лісова пожежа, з яких 65 уже вдалося взяти під контроль і 39 намагаються загасити", — йдеться у повідомленні.
При цьому у п'ятницю президент Габріель Борич оголосив надзвичайний стан у регіонах Біобіо та Нубле.
Нагадаємо, що 18 січня у Броварах Київської області горів житловий будинок. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.
Згідно з наданими даними, о 06:52 оперативникам надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у нежитловому двоповерховому будинку на вулиці Скійському.
"Після прибуття рятувальники встановили, що горять дві кімнати на другому поверсі та дах будівлі. У ході розвідки рятувальниками виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя", — йдеться у повідомленні.
Також у ДСНС повідомили, що пожежу було локалізовано о 07:45, а ліквідовано о 08:18. До ліквідації пожежі залучено 4 одиниці техніки та 13 осіб особового складу.