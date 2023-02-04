Пожежа у Чилі – є загиблі

Лісові пожежі в Чилі

На півдні Чилі вирують лісові пожежі. В результаті вже загинули щонайменше п'ятеро людей.

Про це пише Сіньхуа з посиланням на слова міністра внутрішніх справ країни Кароліни Тохі.

Лісові пожежі

У виданні повідомляють, що лісові пожежі охопили понад 8300 га, що більше за площу Чернівецької області. Четверо загиблих були місцевими жителями, які не встигли врятуватись від вогню, а п'ятий — пожежником.

"Міністр сказала, що наразі в країні горить 151 лісова пожежа, з яких 65 уже вдалося взяти під контроль і 39 намагаються загасити", — йдеться у повідомленні.

При цьому у п'ятницю президент Габріель Борич оголосив надзвичайний стан у регіонах Біобіо та Нубле.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах Київської області горів житловий будинок. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.

Згідно з наданими даними, о 06:52 оперативникам надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у нежитловому двоповерховому будинку на вулиці Скійському.

"Після прибуття рятувальники встановили, що горять дві кімнати на другому поверсі та дах будівлі. У ході розвідки рятувальниками виявлено тіло чоловічої статі без ознак життя", — йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС повідомили, що пожежу було локалізовано о 07:45, а ліквідовано о 08:18. До ліквідації пожежі залучено 4 одиниці техніки та 13 осіб особового складу.