Лесные пожары в Чили - погибло 23 человека

Чили охватили лесные пожары: погибло 23 человека
Чили охватили лесные пожары. По меньшей мере погибло 23 человека, также пострадали 979 человек.
Об этом сообщает Yahoo.
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Лесные пожары в Чили
По словам министра внутренних дел Мануэля Монсалве, погибло 23 человека. При этом он уточнил, что в субботу все еще были активны 232 лесных пожара, в том числе 16, которые начались ранее в тот же день.
"Правительство президента Габриэля Борича распространило состояние бедствия на южный регион Араукании. Регионы Нубле и Биобио уже находились под угрозой стихийного бедствия. Этот шаг позволяет Боричу мобилизовать военных для помощи в тушении пожаров, поскольку число погибших продолжает расти", — говорится в сообщении.
Температура воздуха в регионе подскочила до 40°С. Это мешает усилиям по сдерживанию пожаров.
Борич, прервавший отпуск, чтобы поспешить в город Консепсьон, расположенный в 510 километрах к югу от столицы Сантьяго, написал в Твиттере, что продолжит работать, "чтобы противостоять лесным пожарам и помогать семьям".
Министр внутренних дел Каролина Тоха заявила, что Бразилия, Уругвай, Мексика и Испания также предложили помощь.
"Мы становимся одной из наций, наиболее уязвимых к пожарам, в основном из-за эволюции изменения климата", — сказала Тоха.
Напомним, что 18 января, в Броварах Киевской области горел жилой дом. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины.
Согласно предоставленным данным, в 06:52 оперативникам поступило сообщение о пожаре, который возник в нежилом двухэтажном доме на улице Скийской.
"По прибытии спасатели установили, что горят две комнаты на втором этаже и крыша здания. В ходе разведки спасателями обнаружено тело мужского пола без признаков жизни", — говорится в сообщении.
Также в ГСЧС сообщили, что пожар был локализован в 07:45, а ликвидирован в 08:18. К ликвидации пожара привлечены 4 единицы техники и 13 человек личного состава.