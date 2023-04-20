Чоловік, який напав на прем'єра Японії, образився на виборчу систему країни

Рюджі Кімуру, який вчинив замах на прем'єра Японії. Фото: Kyodo via REUTERS

Чоловік, якого підозрюють в нападі на прем'єра Японії Фуміо Кісіду, образився на виборчу систему країни. Він мріяв стати політиком.

Про це повідомляє AP News.

Читайте також:

Чоловік вчинив замах на прем'єра Японії через образу

Підозрюваний 24-річний Рюджі Кімуру, який кинув вибухівку у прем'єр-міністра Японії хотів стати політиком. Він вважав, що йому несправедливо заборонили балотуватися в парламент країни.

ЗМІ Японії пишуть, що в червні минулого року ображений чоловік подав позов до суду. Він стверджував, що в липні 2022 року йому мали дозволити зареєструватися на виборах у верхню палату парламенту. Кімуру назвав виборчу систему, яка заблокувала його кандидатуру, неконституційною. За його словами, вона порушує гарантії рівності та інші права.

Згідно із законодавством, щоб балотуватися до верхньої палати кандидат повинен внести депозит у розмірі 22 260 доларів, а також бути старше 30 років. Кімурі на той час було 23 року та він був безробітнім.

Нагадаємо, 15 квітня, прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіду евакуювали неушкодженим після того, як підозрюваний кинув щось, схоже на димову шашку, під час виступу на відкритому повітрі на заході Японії.

Також ми писали, що уряд Японії ввів нові санкції проти Російської Федерації. До Росії заборонено експортувати сталь і алюміній, літаки та авіаційні двигуни, безпілотники, оптичне обладнання і будівельні машини.

Додамо, уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.