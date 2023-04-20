Мужчина, который напал на премьера Японии, обиделся на избирательную систему страны

Рюджи Кимуру, который совершил покушение на премьера Японии. Фото: Kyodo via REUTERS

Мужчина, подозреваемый в нападении на премьера Японии Фумио Кисиду, обиделся на избирательную систему страны. Он мечтал стать политиком.

Об этом сообщает AP News.

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Подозреваемый 24-летний Рюджи Кимуру, бросивший взрывчатку у премьер-министра Японии, хотел стать политиком. Он считал, что ему несправедливо запретили баллотироваться в парламент.

СМИ Японии пишут, что в июне прошлого года обиженный мужчина подал иск в суд. Он утверждал, что в июле 2022 года ему должны были разрешить зарегистрироваться на выборах в верхнюю палату парламента. Кимуру назвал избирательную систему, которая заблокировала его кандидатуру, неконституционной. По его словам, она нарушает гарантии равенства и другие права.

Согласно законодательству, чтобы баллотироваться в верхнюю палату, кандидат должен внести депозит в размере 22 260 долларов, а также быть старше 30 лет. Кимуре в то время было 23 года и он был безработным.

Напомним, 15 апреля, премьер-министра Японии Фумио Кисиду эвакуировали невредимым после того, как подозреваемый бросил что-то похожее на дымовую шашку во время выступления на открытом воздухе на западе Японии.

Также мы писали, что правительство Японии ввело новые санкции против Российской Федерации. В Россию запрещено экспортировать сталь и алюминий, самолеты и авиационные двигатели, беспилотники, оптическое оборудование и строительные машины.

Добавим, правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд. долларов США прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.