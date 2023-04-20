Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Мужчина, который напал на премьера Японии, обиделся на избирательную систему страны arrow

Мужчина, который напал на премьера Японии, обиделся на избирательную систему страны

20 апреля 2023 10:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мужчина, который напал на премьера Японии, обиделся на избирательную систему страны
Рюджи Кимуру, который совершил покушение на премьера Японии. Фото: Kyodo via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мужчина, подозреваемый в нападении на премьера Японии Фумио Кисиду, обиделся на избирательную систему страны. Он мечтал стать политиком.

Об этом сообщает AP News.

Читайте также:

Мужчина совершил покушение на премьера Японии из-за обиды

Подозреваемый 24-летний Рюджи Кимуру, бросивший взрывчатку у премьер-министра Японии, хотел стать политиком. Он считал, что ему несправедливо запретили баллотироваться в парламент.

СМИ Японии пишут, что в июне прошлого года обиженный мужчина подал иск в суд. Он утверждал, что в июле 2022 года ему должны были разрешить зарегистрироваться на выборах в верхнюю палату парламента. Кимуру назвал избирательную систему, которая заблокировала его кандидатуру, неконституционной. По его словам, она нарушает гарантии равенства и другие права.

Согласно законодательству, чтобы баллотироваться в верхнюю палату, кандидат должен внести депозит в размере 22 260 долларов, а также быть старше 30 лет. Кимуре в то время было 23 года и он был безработным.

Напомним, 15 апреля, премьер-министра Японии Фумио Кисиду эвакуировали невредимым после того, как подозреваемый бросил что-то похожее на дымовую шашку во время выступления на открытом воздухе на западе Японии.

Также мы писали, что правительство Японии ввело новые санкции против Российской Федерации. В Россию запрещено экспортировать сталь и алюминий, самолеты и авиационные двигатели, беспилотники, оптическое оборудование и строительные машины.

Добавим, правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд. долларов США прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас