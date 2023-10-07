CNN назвав країни, які найбільше допомагають Україні

Відвантаження Bradley у Північному Чарльзтоні. Фото: Oz Suguitan, Transport Command

Найбільші вклади в економічну підтримку України з огляду на ставлення до свого ВВП були здійснені Норвегією, країнами Балтії та Данією. Водночас США надали максимальний загальний обсяг фінансової допомоги.

Про це пише CNN.

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Повідомляється, що хоча багато європейських націй спрямовують відсотково більшу частку свого ВВП на допомогу Україні в порівнянні зі США, американський внесок є найбільшим в абсолютних числах, досягаючи приблизно 113 млрд доларів.

Тим часом фінансова допомога від ЄС становить близько 85,1 млрд доларів, і це не включає окремі внески від окремих країн-членів ЄС.

У той час як фінансова допомога від США становить приблизно 0,3% від їхнього ВВП, Норвегія та країни Балтії спрямовують понад 1% свого ВВП.

Економіст та лауреат Нобелівської премії Пол Кругман вказує на те, що ці дані чітко суперечать твердженням деяких консервативних республіканців, а саме, що підтримка України нібито руйнує економіку США.

Допомога Україні. Фото: edition.cnn.com

Нагадаємо, що глава євродипломатії Жозеп Боррель закликав американський уряд змінити рішення про підтримку України, оскільки допомога від ЄС не зможе замінити американську. Також він наголосив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.