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ЕС продолжат поддерживать Украину, несмотря на изменения в политике США, — Боррель

5 октября 2023 17:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ЕС продолжат поддерживать Украину, несмотря на изменения в политике США, — Боррель
Жозеп Боррель. Фото: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал американское правительство изменить решение о поддержке Украины, поскольку помощь от ЕС не сможет заменить американскую. Также он подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину, несмотря на события в США.

Об этом сообщает Европейская правда .

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На саммите Европейского политического сообщества в Испании Боррель назвал американское решение не включать поддержку Украины в соглашение о временном финансировании "плохой новостью", и призвал страну пересмотреть этот вопрос.

"Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также Украина нуждается и в помощи США. Я надеюсь, украинцы надеются, и я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину" , — сказал он.

По его мнению, европейская помощь "не может заменить помощь от США", однако ЕС и дальше будет расширять свою поддержку, несмотря на события в Штатах.

"Европа увеличивает свою поддержку. На столе - предложение на 50 млрд евро с гражданской и экономической стороны и на 20 млрд евро - с военной стороны", — сказал он, фактически повторив слова своего выступления в Киеве.

Напомним, что ранее Жозеп Боррель прибывал с необъявленным визитом в Одессу. Также он заявил, что в странах ЕС уже в этом году могут подготовить 40 тысяч украинских военных.

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