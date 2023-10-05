ЄС продовжать підтримувати Україну попри зміни у політиці США, — Боррель

Жозеп Боррель. Фото: EPA/UPG

Голова євродипломатії Жозеп Боррель закликав американський уряд змінити рішення про підтримку України, оскільки допомога від ЄС не зможе замінити американську. Також він наголосив, що ЄС продовжить підтримувати Україну попри події в США.

Про це повідомляє Європейська правда.

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На саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, Боррель назвав американське рішення не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування "поганою новиною", і закликав країну переглянути це питання.

"Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також Україна потребує і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну", — сказав він.

На його думку, європейська допомога "не може замінити США", проте ЄС і надалі розширюватиме свою підтримку, попри події в Штатах.

"Європа збільшує свою підтримку. На столі — пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро — з військового боку", — сказав він, фактично повторивши слова свого виступу в Києві.

Нагадаємо, що раніше Жозеп Боррель прибував з неоголошеним візитом до Одеси. Також він заявив, що в країнах ЄС вже в цьому році можуть підготувати 40 тисяч українських військових.