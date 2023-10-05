Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ЄС продовжать підтримувати Україну попри зміни у політиці США, — Боррель arrow

ЄС продовжать підтримувати Україну попри зміни у політиці США, — Боррель

5 жовтня 2023 17:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЄС продовжать підтримувати Україну попри зміни у політиці США, — Боррель
Жозеп Боррель. Фото: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова євродипломатії Жозеп Боррель закликав американський уряд змінити рішення про підтримку України, оскільки допомога від ЄС не зможе замінити американську. Також він наголосив, що ЄС продовжить підтримувати Україну попри події в США.

Про це повідомляє Європейська правда.

Читайте також:

В ЄС стурбовані політикою США

На саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, Боррель назвав американське рішення не включати підтримку України в угоду про тимчасове фінансування "поганою новиною", і закликав країну переглянути це питання.

"Україна потребує підтримки ЄС, і ми певні, що матимемо її, і ми підвищимо її, але також Україна потребує і допомоги США. Я сподіваюсь, українці сподіваються, і я думаю, що кожен, хто не хоче, аби Путін виграв цю війну, має шукати шляхи, аби США переглянули це питання і продовжили підтримувати Україну", — сказав він.

На його думку, європейська допомога "не може замінити США", проте ЄС і надалі розширюватиме свою підтримку, попри події в Штатах.

"Європа збільшує свою підтримку. На столі — пропозиція на 50 млрд євро з цивільного та економічного боку і на 20 млрд євро — з військового боку", — сказав він, фактично повторивши слова свого виступу в Києві.

Нагадаємо, що раніше Жозеп Боррель прибував з неоголошеним візитом до Одеси. Також він заявив, що в країнах ЄС вже в цьому році можуть підготувати 40 тисяч українських військових. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз