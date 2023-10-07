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CNN назвал страны, которые больше всего помогают Украине

7 октября 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
CNN назвал страны, которые больше всего помогают Украине
Отгрузка Bradley в Северном Чарльзтоне. Фото: Oz Suguitan, Transportation Command
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Крупнейшие вклады в экономическую поддержку Украины, учитывая отношение к своему ВВП, были осуществлены Норвегией, странами Балтии и Данией. В это же время США предоставили максимальный общий объем финансовой помощи. 

Об этом пишет CNN.

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Сообщается, что хотя многие европейские нации направляют процентно большую долю своего ВВП на помощь Украине по сравнению с США, американский вклад является самым обширным в абсолютных числах, достигая приблизительно 113 млрд долларов. 

Тем временем, финансовая помощь от ЕС составляет около 85,1 млрд долларов, и это не включает отдельные взносы от отдельных стран-членов ЕС.

В то время как финансовая помощь от США составляет примерно 0,3% от их ВВП, Норвегия и страны Балтии направляют более 1% своего ВВП. 

Экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман указывает на то, что эти данные ясно противоречат утверждениям некоторых консервативных республиканцев, а именно, что поддержка Украины якобы разрушает экономику США.

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Помощь Украине. Фото: edition.cnn.com

Напомним, что глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал американское правительство изменить решение о поддержке Украины, поскольку помощь от ЕС не сможет заменить американскую. Также он подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

 

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