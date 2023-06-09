Симоньян пообіцяли "котел для зрадників": тепер вона мріє звільнитися

Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Одіозна російська пропагандистка, очільниця RT Маргарита Сімоньян зізналася, що давно мріє звільнитися з роботи. Про це вона розповіла в інтерв'ю російському телеканалу "360".

Мрії Симоньян

За словами пропагандистки, вона вже давно мріє виїхати на батьківщину до Краснодарського краю та писати там книжки.

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"Для того, щоб закінчити, що в мене вже розпочато, що в мене в нарисах — це і оповідання, і романи, і сценарії... Мені тільки щоб це закінчити потрібно щонайменше п'ять років, щоб займатися тільки цим, не працюючи", — похвалилася Симоньян.

Проте поринути у графоманію пропагандистці заважає війна в Україні, тому поки що Симоньян залишається лише мріяти про "перемогу".

"От як тільки ми переможемо, я пишу заяву (про звільнення, — ред.) того ж дня. Я серйозно кажу", — заявила Симоньян.

Дала задню?

Втім, цілком можливо, що Маргариту Симоньян манять не так лаври нового світоча російської літератури, як шанс вчасно врятувати свою шкуру. Днями пропагандистка розмріялася у прямому ефірі про те, як було б добре зупинити війну.

"Як було б чудово зупинити кровопролиття прямо зараз! Залишитися там, де всі стоять, заморозити і далі провести референдуми на всіх "спірних територіях"... Потрібні нам території, які не хочуть з нами жити? Не впевнена я в цьому, і мені чомусь то здається, що і президенту (Путіну, — ред.) вони не потрібні", — заявила Симоньян в ефірі "Вечера с Владимиром Соловьевым".

Маргарита Симоньян предлагает отдать взятые города и уйти pic.twitter.com/W0Kconq8Wn — war weary (@princdatskij) June 7, 2023

Такі "крамольні" (з точки зору імперської ідеології) ідеї викликали шквал обурення з боку так званих "z-патріотів".

"Слова зі смаком зради та крові. У пеклі є особливий котел для зрадників. Вони чекають на вас, дорогі наші пацифісти", — обурюється телеграм-канал "Звичайний царизм".

"Може, Марго відправити в Карабах проводити референдум? Ти хто така? Популярний політик? Улюблений журналіст? Ні. Знай своє місце — пропагандиста при владі", — пише очільник "націонал-консервативного" руху "Третя сила" Ігор Скурлатов.

"У Симоньян змінився начальник? Чи платник?", — цитує "z-волонтера" Романа Альохіна одіозний телеканал "Царьград".

У свою чергу, телеграм-канал "На Zzzzzападному фронті без змін" небезпідставно припускає, що заява Симоньян — це спроба Кремля промацати ґрунт в очікуванні неминучого програшу.

"Причому той факт, що можливість мирної ініціативи озвучує одна з головних пропагандисток... робить перспективу "ганебного миру" не просто реальною, а практично відчутною", — пише телеграм-канал.

Нагадаємо, раніше Маргарита Сімоньян закликала росіян працювати додатково по дві години на день, щоб урятувати окупаційну армію від "снарядного голоду".

Також у середині травня пропагандистка раптово виступила проти другої хвилі мобілізації у Росії.