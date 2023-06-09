Симоньян пообещали "котел для предателей": теперь она мечтает уволиться

Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ

Одиозная российская пропагандистка, глава RT Маргарита Симоньян призналась, что давно мечтает уволиться с работы. Об этом она рассказала в интервью российскому телеканалу "360".

Мечты Симоньян

По словам пропагандистки, она уже давно мечтает уехать на родину в Краснодарский край и писать там книги.

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"Для того, чтобы закончить, что у меня уже начато, что у меня в набросках — это и рассказы, и романы, и сценарии… Мне только чтобы это закончить нужно минимум пять лет, чтобы заниматься только этим, не работая", — похвасталась Симоньян.

Однако предаться графомании пропагандистке мешает война в Украине, поэтому пока что Симоньян остается только мечтать о "победе".

"Вот как только мы победим, я пишу заявление (об увольнении, - ред.) в тот же день. Я серьезно говорю", — заявила Симоньян.

Дала заднюю?

Впрочем, вполне возможно, что Маргариту Симоньян манят не столько лавры нового светила русской литературы, сколько шанс вовремя спасти свою шкуру. На днях пропагандистка размечталась в прямом эфире о том, как было бы хорошо остановить войну.

"Как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас! Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы на всех "спорных территориях"… Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить? Не уверена я в этом, и мне почему-то кажется, что и президенту (Путину, - ред.) они не нужны", — заявила Симоньян в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым".

Маргарита Симоньян предлагает отдать взятые города и уйти pic.twitter.com/W0Kconq8Wn — war weary (@princdatskij) June 7, 2023

Такие "крамольные" (с точки зрения имперской идеологии) идеи вызвали шквал негодования со стороны так называемых "z-патриотов".

"Слова со вкусом предательства и крови. В аду есть особый котел для предателей. Они ждут вас, дорогие наши пацифисты", — возмущается телеграм-канал "Обыкновенный царизм".

"Может, Марго отправить в Карабах проводить референдум? Ты кто такая? Популярный политик? Любимый журналист? Нет. Знай свое место — пропагандиста при власти", — пишет глава "национал-консервативного" движения "Третья сила" Игорь Скурлатов.

"У Симоньян сменился начальник? Или плательщик?", — цитирует "z-волонтера" Романа Алехина одиозный телеканал "Царьград".

В свою очередь, телеграм-канал "На Zzzzzападном фронте без перемен" небезосновательно предполагает, что заявление Симоньян — это попытка Кремля прощупать почву в ожидании неминуемого проигрыша.

"Причем тот факт, что возможность мирной инициативы озвучивает одна из главных пропагандисток... делает перспективу "позорного мира" не просто реальной, а практически осязаемой", — пишет телеграм-канал.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян призывала россиян дополнительно работать по два часа в день, чтобы спасти оккупационную армию от "снарядного голода".

Также в середине мая пропагандистка внезапно выступила против второй волны мобилизации в России.