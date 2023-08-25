Данія хоче карати за спалення Корану, — міністр юстиції

Сторінки Корану. Фото: Reuters

Влада Данії робить кроки до заборони спалення Корану, пропонуючи законодавчі заходи проти цього акту. Міністр юстиції країни Пітер Хуммельгаард підтвердив намір посилити ставлення до дій, що ображають релігійні почуття.

Про це пише Reuters.

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"Уряд запропонує закон, який забороняє неналежне поводження з об'єктами, які мають важливе релігійне значення для релігійної громади", — сказав міністр.

Також він розповів, що запропонований законодавчий акт спрямований на захист об'єктів, які є цінними для вірян. Це включає не тільки Коран, але й інші священні тексти, такі як Біблія і Тора.

Попри заперечення від опозиційних партій, які вважають, що така заборона може загрожувати свободі висловлювання, Хуммельгаард переконаний, що існують інші, делікатніші методи висловлювання думки, відмінні від знищення символів віри.

Акції протесту в Данії та Швеції

Повідомляється, що нещодавно в Данії та Швеції відбулося кілька акцій протесту, де Коран був предметом спалення чи інших форм осквернення. Ці інциденти викликали напруженість у дипломатичних відносинах цих країн із мусульманськими державами.

Нагадаємо, що Служба безпеки Швеції (SAPO) підвищила оцінку рівня терористичної загрози у країні з трьох до чотирьох балів за п'ятибальною шкалою. Це відбувається на тлі зростання міжнародної напруги після акцій зі спаленням Корану.