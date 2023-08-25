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Дания хочет наказывать за сожжение Корана, — министр юстиции

25 августа 2023 20:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дания хочет наказывать за сожжение Корана, — министр юстиции
Страницы Корана. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Власти Дании предпринимают шаги к запрету сожжения Корана, предлагая законодательные меры против данного акта. Министр юстиции страны Питер Хуммельгаард подтвердил намерение ужесточить отношение к действиям, оскорбляющим религиозные чувства.

Об этом пишет Reuters.

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"Правительство предложит закон, который запрещает ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины", — сказал министр.

Также он рассказал, что предложенный законодательный акт направлен на защиту объектов, ценных для верующих. Это включает в себя не только Коран, но и другие священные тексты, такие как Библия и Тора.

Несмотря на возражения от оппозиционных партий, которые считают, что такой запрет может угрожать свободе высказывания, Хуммельгаард убежден, что существуют другие, более деликатные методы высказывания мнения, отличные от уничтожения символов веры.

Акции протеста в Дании и Швеции

Сообщается, что недавно в Дании и Швеции произошло несколько акций протеста, где Коран был предметом сожжения или других форм осквернения. Эти инциденты вызвали напряженность в дипломатических отношениях этих стран с мусульманскими государствами.

Напомним, что Служба безопасности Швеции (SAPO) повысила оценку уровня террористической угрозы в стране с трех до четырех баллов по пятибалльной шкале. Это происходит на фоне роста международного напряжения после акций с сожжением Корана.

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