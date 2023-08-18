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Швеция повышает уровень террористической угрозы: причина

18 августа 2023 03:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Швеция повышает уровень террористической угрозы: причина
Шведские военные на улицах Стокгольма. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Швеции (SAPO) повысила оценку уровня террористической угрозы в стране с трех до четырех баллов по пятибалльной шкале. Это происходит на фоне роста международного напряжения после акций с сожжением Корана.

Об этом сообщает Reuters.

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"Угроза против Швеции постепенно изменилась, и угроза нападений со стороны участников насильственного исламизма в течение года существенно выросла" , - говорится в заявлении службы безопасности.

В SAPO также заявили, что Швеция сейчас рассматривается как приоритетная цель для террористических атак со стороны исламистов. Сообщается, что в серию скандалов с сожжением Корана северная страна была легитимной целью классификации Службы безопасности страны.

Ранее мы сообщали, в четверг, 20 июля, утром сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада и подожгли здание. Такую "акцию" устроили в знак протеста против запланированного второго сожжения Корана в Швеции.

Напомним, Столтенберг сообщил, что Турция одобрила вступление Швеции в НАТО.

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