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Швеція підвищує рівень терористичної загрози: причина

18 серпня 2023 03:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Швеція підвищує рівень терористичної загрози: причина
Шведські військові на вулицях Стокгольма. Фото: DW
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки Швеції (SAPO) підвищила оцінку рівня терористичної загрози в країні з трьох до чотирьох балів за п'ятибальною шкалою. Це відбувається на тлі зростання міжнародної напруги після акцій зі спаленням Корану.

Про це повідомляє Reuters.

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"Загроза проти Швеції поступово змінилася, і загроза нападів з боку учасників насильницького ісламізму протягом року суттєво зросла", — йдеться у заяві служби безпеки.

У SAPO також заявили, що Швеція тепер розглядається як пріоритетна ціль для терористичних атак з боку ісламістів. Повідомляється, що до серії скандалів зі спаленням Корану північна країна була легітимною метою класифікації Служби безпеки країни.

Раніше ми повідомляли, у четверг, 20 липня, зранку сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в центрі Багдада та підпалили будівлю. Таку "акцію" влаштували на знак протесту проти  запланованого другого спалення Корану в Швеції.

Нагадаємо, Столтенберг повідомив, що Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО.

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