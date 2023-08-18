Швеція підвищує рівень терористичної загрози: причина
Служба безпеки Швеції (SAPO) підвищила оцінку рівня терористичної загрози в країні з трьох до чотирьох балів за п'ятибальною шкалою. Це відбувається на тлі зростання міжнародної напруги після акцій зі спаленням Корану.
Про це повідомляє Reuters.
Швеції загрожують ісламські терористи
"Загроза проти Швеції поступово змінилася, і загроза нападів з боку учасників насильницького ісламізму протягом року суттєво зросла", — йдеться у заяві служби безпеки.
У SAPO також заявили, що Швеція тепер розглядається як пріоритетна ціль для терористичних атак з боку ісламістів. Повідомляється, що до серії скандалів зі спаленням Корану північна країна була легітимною метою класифікації Служби безпеки країни.
Раніше ми повідомляли, у четверг, 20 липня, зранку сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в центрі Багдада та підпалили будівлю. Таку "акцію" влаштували на знак протесту проти запланованого другого спалення Корану в Швеції.
Нагадаємо, Столтенберг повідомив, що Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО.