Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО, — Столтенберг
У понеділок, 10 липня, Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО. Це сталося під час тристоронньої зустрічі за участі прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, яку організував генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Про це заявив генсек на пресконференції перед самітом.
Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО
За словами Столтенберга, він провів зустріч з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. По завершенню зустрічі президент Туреччини підтримав вступ Швеції до Альянсу.
"Радий повідомити, що після зустрічі, яку я провів з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції, президент Ердоган погодився якнайшвидше надіслати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх союзників НАТО сильнішими та безпечнішими", — сказав генсек.
Вступ Швеції до НАТО
Відомо, що минулого року Швецію подала заявку на вступ до НАТО. Однак членство країни активно блокувала Туреччина. Там були занепокоєні її нібито недостатньою боротьбою з тероризмом. А саме наявністю курдських спільнот, які проживали у Швеції.
Для того, щоб отримати членство у союзі, Швеція внесла деякі зміни до свого законодавства та посилила відповідальність за тероризм.
Раніше стало відомо, що Угорщина відкладе розгляд ратифікації вступу Швеції до НАТО і розгляне це питання лише після літніх канікул. Відповідно питання вступу країни в Альянс обговорять лише восени.
Нагадаємо, Швеція не виключає нападу на неї Російської Федерації. У звіті комітету оборони йдеться про морську та повітряну загрозу з боку РФ, а також про можливий ядерний удар.