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Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО, — Столтенберг

10 липня 2023 23:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО, — Столтенберг
Реджеп Таїп Ердоган, Єнс Столтенберг і Ульф Крістерссон. Фото: Jens Stoltenberg/Twitter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 10 липня, Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО. Це сталося під час тристоронньої зустрічі за участі прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, яку організував генсек Альянсу Єнс Столтенберг. 

Про це заявив генсек на пресконференції перед самітом. 

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Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО

За словами Столтенберга, він провів зустріч з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. По завершенню зустрічі президент Туреччини підтримав вступ Швеції до Альянсу. 

"Радий повідомити, що після зустрічі, яку я провів з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції, президент Ердоган погодився якнайшвидше надіслати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх союзників НАТО сильнішими та безпечнішими", — сказав генсек. 

 

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Повідомлення Столтенберга. Фото: скриншот

Вступ Швеції до НАТО

Відомо, що минулого року Швецію подала заявку на вступ до НАТО. Однак членство країни активно блокувала Туреччина. Там були занепокоєні її нібито недостатньою боротьбою з тероризмом. А саме наявністю курдських спільнот, які проживали у Швеції. 

Для того, щоб отримати членство у союзі, Швеція внесла деякі зміни до свого законодавства та посилила відповідальність за тероризм. 

Раніше стало відомо, що Угорщина відкладе розгляд ратифікації вступу Швеції до НАТО і розгляне це питання лише після літніх канікул. Відповідно питання вступу країни в Альянс обговорять лише восени.

Нагадаємо, Швеція не виключає нападу на неї Російської Федерації. У звіті комітету оборони йдеться про морську та повітряну загрозу з боку РФ, а також про можливий ядерний удар.

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