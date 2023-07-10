Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО, — Столтенберг

Реджеп Таїп Ердоган, Єнс Столтенберг і Ульф Крістерссон. Фото: Jens Stoltenberg/Twitter

У понеділок, 10 липня, Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО. Це сталося під час тристоронньої зустрічі за участі прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, яку організував генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Про це заявив генсек на пресконференції перед самітом.

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Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО

За словами Столтенберга, він провів зустріч з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. По завершенню зустрічі президент Туреччини підтримав вступ Швеції до Альянсу.

"Радий повідомити, що після зустрічі, яку я провів з Ердоганом і прем'єр-міністром Швеції, президент Ердоган погодився якнайшвидше надіслати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх союзників НАТО сильнішими та безпечнішими", — сказав генсек.

Повідомлення Столтенберга. Фото: скриншот

Вступ Швеції до НАТО

Відомо, що минулого року Швецію подала заявку на вступ до НАТО. Однак членство країни активно блокувала Туреччина. Там були занепокоєні її нібито недостатньою боротьбою з тероризмом. А саме наявністю курдських спільнот, які проживали у Швеції.

Для того, щоб отримати членство у союзі, Швеція внесла деякі зміни до свого законодавства та посилила відповідальність за тероризм.

Раніше стало відомо, що Угорщина відкладе розгляд ратифікації вступу Швеції до НАТО і розгляне це питання лише після літніх канікул. Відповідно питання вступу країни в Альянс обговорять лише восени.

Нагадаємо, Швеція не виключає нападу на неї Російської Федерації. У звіті комітету оборони йдеться про морську та повітряну загрозу з боку РФ, а також про можливий ядерний удар.