Турция одобрила вступление Швеции в НАТО, — Столтенберг

Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг и Ульф Кристерссон. Фото: Jens Stoltenberg/Twitter

В понедельник, 10 июля, Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Это произошло во время трехсторонней встречи с участием премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, организованной генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом заявил генсек на пресс-конференции перед саммитом.

Читайте также:

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

По словам Столтенберга, он провел встречу с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По завершении встречи президент Турции поддержал вступление Швеции в Альянс.

"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с Эрдоганом и премьер-министром Швеции, президент Эрдоган согласился как можно быстрее отправить протокол о присоединении Швеции к Великому национальному собранию и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", — сказал генсек.

Сообщение Столтенберга. Фото: скриншот

Вступление Швеции в НАТО

Известно, что в прошлом году Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Однако членство страны активно блокировала Турция. Там были обеспокоены ее якобы недостаточной борьбой с терроризмом. А именно наличием курдских сообществ, проживающих в Швеции.

Для того, чтобы получить членство в союзе, Швеция внесла некоторые изменения в свое законодательство и усилила ответственность за терроризм.

Ранее стало известно, что Венгрия отложит рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО и рассмотрит этот вопрос только после летних каникул. Соответственно, вопрос вступления страны в Альянс обсудят только осенью.

Напомним, Швеция не исключает нападения на нее Российской Федерации. В отчете комитета обороны говорится о морской и воздушной угрозе со стороны РФ, а также о возможном ядерном ударе.