Турция одобрила вступление Швеции в НАТО, — Столтенберг
В понедельник, 10 июля, Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Это произошло во время трехсторонней встречи с участием премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, организованной генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
Об этом заявил генсек на пресс-конференции перед саммитом.
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
По словам Столтенберга, он провел встречу с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По завершении встречи президент Турции поддержал вступление Швеции в Альянс.
"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с Эрдоганом и премьер-министром Швеции, президент Эрдоган согласился как можно быстрее отправить протокол о присоединении Швеции к Великому национальному собранию и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", — сказал генсек.
Вступление Швеции в НАТО
Известно, что в прошлом году Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Однако членство страны активно блокировала Турция. Там были обеспокоены ее якобы недостаточной борьбой с терроризмом. А именно наличием курдских сообществ, проживающих в Швеции.
Для того, чтобы получить членство в союзе, Швеция внесла некоторые изменения в свое законодательство и усилила ответственность за терроризм.
Ранее стало известно, что Венгрия отложит рассмотрение ратификации вступления Швеции в НАТО и рассмотрит этот вопрос только после летних каникул. Соответственно, вопрос вступления страны в Альянс обсудят только осенью.
Напомним, Швеция не исключает нападения на нее Российской Федерации. В отчете комитета обороны говорится о морской и воздушной угрозе со стороны РФ, а также о возможном ядерном ударе.