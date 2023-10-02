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Данія надасть понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України

2 жовтня 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данія надасть понад 14 млн доларів на закупівлю боєприпасів для України
Боєприпаси для України Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Данія має намір направити 14 млн доларів на придбання боєприпасів для військових України від країн Євросоюзу. При цьому міністр оборони Троелс Лунд Поульсен підкреслив актуальність цієї проблеми, зазначивши, що українські збройні сили мають гострий дефіцит артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє данське Міністерство оборони.

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"Ситуацію необхідно коригувати, і дане вкладення з боку Данії, у співпраці з деякими іншими країнами ЄС, спрямоване на забезпечення поставок 155-мм артилерійських боєприпасів для української армії. Данія також націлена на розширення обсягів спільних закупівель боєприпасів і висловлює готовність підтримувати", — сказав Троелс Лунд Поульсен

Також повідомляється, що ініціатива здійснюється під егідою Європейського оборонного агентства (EDA), до якої Данію ухвалили 23 березня 2023 року.

Проєкт спільної закупівлі боєприпасів створює спільну платформу та повноваження для країн, що беруть участь у координуванні закупівель боєприпасів. Існуючий понад 8 років проєкт під управлінням EDA формує основу виконання закупівель.

"Вкрай важливо, щоб підтримка України була організована на основі широкого міждержавного співробітництва, включаючи спільні закупівлі. Після того як минулого року було скасовано військове резервування ЄС у Данії, для нас відкрилася можливість брати активну участь у європейській оборонній кооперації, в тому числі і в рамках EDA", — додав міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Зазначається, що постачання боєприпасів планується здійснити у 2024 році.

Нагадаємо, що Данія, яка продовжує надавати військову допомогу Україні, планує збільшити її. Цього разу уряд королівства хоче придбати колишній завод зброї, щоб наростити виробництво боєприпасів для України.

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