Дания предоставит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины
Дания намерена направить 14 млн долларов на приобретение боеприпасов для военных Украины от стран Евросоюза. При этом министр обороны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул актуальность данной проблемы, отметив, что у украинских Вооруженных сил существует острый дефицит артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает датское Министерство обороны.
Военная помощь Дании для Украины
"Ситуацию необходимо корректировать, и данное вложение со стороны Дании, в сотрудничестве с некоторыми другими странами ЕС, направлено на обеспечение поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Дания также нацелена на расширение объемов совместных закупок боеприпасов и выражает готовность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", — сказал Троэлс Лунд Поульсен
Также сообщается, что инициатива осуществляется под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA), в которое Данию приняли 23 марта 2023 года.
Проект совместной закупки боеприпасов создает общую платформу и полномочия для участвующих стран по координированию закупок боеприпасов. Существующий более 8 лет проект под управлением EDA формирует основу для выполнения закупок.
"Крайне важно, чтобы поддержка Украины была организована на основе широкого межгосударственного сотрудничества, включая совместные закупки. После того как в прошлом году было отменено военное резервирование ЕС в Дании, для нас открылась возможность активно участвовать в европейской оборонной кооперации, в том числе и в рамках EDA", — добавил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.
Отмечается, что поставки боеприпасов планируется осуществить в 2024 году.
Напомним, что Дания, которая продолжает оказывать военную помощь Украине, планирует увеличить ее. В этот раз правительство королевства хочет приобрести бывший оружейный завод, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины.