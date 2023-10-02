Дания предоставит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины

Боеприпасы для Украины. Фото: google.com

Дания намерена направить 14 млн долларов на приобретение боеприпасов для военных Украины от стран Евросоюза. При этом министр обороны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул актуальность данной проблемы, отметив, что у украинских Вооруженных сил существует острый дефицит артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает датское Министерство обороны.

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"Ситуацию необходимо корректировать, и данное вложение со стороны Дании, в сотрудничестве с некоторыми другими странами ЕС, направлено на обеспечение поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Дания также нацелена на расширение объемов совместных закупок боеприпасов и выражает готовность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", — сказал Троэлс Лунд Поульсен

Также сообщается, что инициатива осуществляется под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA), в которое Данию приняли 23 марта 2023 года.

Проект совместной закупки боеприпасов создает общую платформу и полномочия для участвующих стран по координированию закупок боеприпасов. Существующий более 8 лет проект под управлением EDA формирует основу для выполнения закупок.

"Крайне важно, чтобы поддержка Украины была организована на основе широкого межгосударственного сотрудничества, включая совместные закупки. После того как в прошлом году было отменено военное резервирование ЕС в Дании, для нас открылась возможность активно участвовать в европейской оборонной кооперации, в том числе и в рамках EDA", — добавил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Отмечается, что поставки боеприпасов планируется осуществить в 2024 году.

Напомним, что Дания, которая продолжает оказывать военную помощь Украине, планирует увеличить ее. В этот раз правительство королевства хочет приобрести бывший оружейный завод, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины.