Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Дания предоставит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины arrow

Дания предоставит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины

2 октября 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дания предоставит более 14 млн долларов на закупку боеприпасов для Украины
Боеприпасы для Украины. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Дания намерена направить 14 млн долларов на приобретение боеприпасов для военных Украины от стран Евросоюза. При этом министр обороны Троэлс Лунд Поульсен подчеркнул актуальность данной проблемы, отметив, что у украинских Вооруженных сил существует острый дефицит артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает датское Министерство обороны.

Читайте также:

Военная помощь Дании для Украины

"Ситуацию необходимо корректировать, и данное вложение со стороны Дании, в сотрудничестве с некоторыми другими странами ЕС, направлено на обеспечение поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Дания также нацелена на расширение объемов совместных закупок боеприпасов и выражает готовность поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", — сказал Троэлс Лунд Поульсен

Также сообщается, что инициатива осуществляется под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA), в которое Данию приняли 23 марта 2023 года.

Проект совместной закупки боеприпасов создает общую платформу и полномочия для участвующих стран по координированию закупок боеприпасов. Существующий более 8 лет проект под управлением EDA формирует основу для выполнения закупок.

"Крайне важно, чтобы поддержка Украины была организована на основе широкого межгосударственного сотрудничества, включая совместные закупки. После того как в прошлом году было отменено военное резервирование ЕС в Дании, для нас открылась возможность активно участвовать в европейской оборонной кооперации, в том числе и в рамках EDA", — добавил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Отмечается, что поставки боеприпасов планируется осуществить в 2024 году.

Напомним, что Дания, которая продолжает оказывать военную помощь Украине, планирует увеличить ее. В этот раз правительство королевства хочет приобрести бывший оружейный завод, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз