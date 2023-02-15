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Данія та Нідерланди передумали надавати Україні танки Leopard 2, — Die Welt

15 лютого 2023 15:58
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Данія та Нідерланди передумали надавати Україні танки Leopard 2: що відомо
Низка європейських країн раніше пообіцяли надати України танки Leopard 2
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Нідерланди та Данія не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів. Уряди країн переглянули свої рішення про надання Києву сучасних бойових машин. 

Про це повідомляє газета Die Welt з посиланням на запити на адресу урядів Нідерландів та Данії.

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Нідерланди планували передати Україні 18 танків Leopard 2, які були взяті у лізинг у Німеччини та перебувають на службі у німецько-нідерландському батальйоні. Тепер у відповідь на запит газети представники влади країни відповіли, що не зможуть надати ці танки Україні. Джерела видання в уряді Данії також заявили, що країна не постачатиме Leopard 2 зі своїх запасів.

Die Welt повідомляє, що обидві країни як компенсацію візьмуть на себе частину витрат на ремонт 100 танків Leopard 1, які Німеччина має намір передати Україні.

За інформацією газети, передавати Києву танки Leopard 2 також поки не планують Швеція та Фінляндія. Обидві країни чекають на вступ до НАТО і мають намір відправити техніку вже після того, як стануть членами альянсу.

Які країни обіцяли Україні танки

У січні США оголосили про готовність поставити 31 танк Abrams, а Німеччина повідомила, що передасть 14 своїх танків Leopard 2, а також надасть дозвіл іншим країнам на постачання таких танків Україні.

Про готовність передати українській армії частину танків Leopard зі своїх запасів раніше повідомляли Польща, Нідерланди та Іспанія, проте вони не могли зробити це без дозволу Німеччини, країни-виробника цієї техніки. Таким чином, Київ може отримати щонайменше 112 одиниць німецьких танків. Очікується, що вони можуть зʼявитися в Україні впродовж двох-трьох місяців. Київ та Берлін заявляли, що танки не використовуватимуться на території Росії у її офіційно визнаних світовою спільнотою кордонах. Техніка буде використана лише для звільнення території України.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

Також повідомлялося, що Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення. Окрім танків, Норвегія також виділить 250 мільйонів крон для фонду European Peace Facility, на які будуть куплені запчастини та боєприпаси для Leopard 2.

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