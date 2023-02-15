Дания и Нидерланды передумали предоставлять Украине танки Leopard 2: что известно

Ряд европейских стран ранее пообещали предоставить Украине танки Leopard 2

Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Правительства стран пересмотрели свои решения о предоставлении Киеву современных боевых машин.

Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на запросы в адрес правительств Нидерландов и Дании.

Решения Дании и Нидерландов

Нидерланды планировали передать Украине 18 танков Leopard 2, взятых в лизинг в Германии и находящихся на службе в немецко-нидерландском батальоне. Теперь в ответ на запрос газеты представители власти ответили, что не смогут предоставить эти танки Украине. Источники издания в правительстве Дании также заявили, что страна не будет поставлять Leopard 2 из своих запасов.

Die Welt сообщает, что обе страны в качестве компенсации возьмут на себя часть расходов на ремонт 100 танков Leopard 1, которые намерена Германия передать Украине.

По информации газеты, передавать Киеву танки Leopard 2 тоже пока не планируют Швеция и Финляндия. Обе страны ожидают вступления в НАТО и намерены отправить технику уже после того, как станут членами альянса.

Какие страны обещали Украине танки

В январе США объявили о готовности поставить 31 танк Abrams, а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков Leopard 2, а также разрешит другим странам поставку таких танков Украине.

О готовности передать украинской армии часть танков Leopard из своих запасов ранее сообщали Польша, Нидерланды и Испания, однако они не могли это сделать без разрешения Германии, страны-производителя этой техники. Таким образом, Киев может получить не менее 112 единиц немецких танков. Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев. Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в ее официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет использована только для освобождения территории Украины.

Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Также сообщалось, что Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения. Кроме танков Норвегия также выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard 2.