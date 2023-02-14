Норвегія передасть Україні танки: що відомо

Норвегія передасть Україні 12 танків

Норвегія вирішила передати Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення. Окрім танків, Норвегія також виділить 250 мільйонів крон для фонду European Peace Facility, на які будуть куплені запчастини та боєприпаси для Leopard 2.

Про це повідомляє міноборони Норвегії.

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Зазначається, що тип танків спеціального призначення буде обиратися з огляду на безпосередні потреби України.

"Оскільки зараз як ніколи важливо підтримувати боротьбу України за свободу, ми вирішили подарувати Україні вісім танків і до чотирьох танків спеціального призначення. Декілька інших країн-союзників також вирішили пожертвувати танки", — заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

У повідомленні йдеться, що рішення про надання танків було прийнято після тісного діалогу з начальником оборонного відомства та іншими європейськими країнами.

"Війна в Україні наближається до критичної фази, і вона залежать від своєчасної та істотної підтримки. Ми також сприятимемо навчанню та підготовці українських військових у Польщі разом з іншими країнами-союзниками", — додав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Наголошується, що "для норвезької та європейської безпеки життєво важливо, щоб російська агресія проти України не завершилася успіхом".

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.