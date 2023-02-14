Норвегия передаст Украине танки: что известно

Норвегия объявила о передаче Украине танков: подробности
Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения. Кроме танков Норвегия также выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard 2.
Об этом сообщает минобороны Норвегии.
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Отмечается, что тип танков специального назначения будет избираться с учетом непосредственных потребностей Украины.
"Поскольку сейчас как никогда важно поддерживать борьбу Украины за свободу, мы решили подарить Украине восемь танков и четыре танка специального назначения. Несколько других стран-союзников также решили пожертвовать танки", — заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
В сообщении говорится, что решение о предоставлении танков было принято после тесного диалога с начальником оборонного ведомства и другими европейскими странами.
"Война в Украине приближается к критической фазе, и она зависит от своевременной и существенной поддержки. Мы также будем способствовать обучению и подготовке украинских военных в Польше вместе с другими странами-союзниками", — добавил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
Отмечается, что "для норвежской и европейской безопасности жизненно важно, чтобы российская агрессия против Украины не увенчалась успехом".
Напомним, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.