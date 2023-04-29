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Данія виділить мільярд євро на відбудову України

29 квітня 2023 04:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Данія виділить мільярд євро на відбудову України
ДСНС розбирає завали після російської атаки на Україну в пошуках уцілілих. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що уряд країни запустив нову програму підтримки України на цей рік. Вона передбачає виділення 1 млрд євро.

Про це повідомляє УНІАН.

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Що відомо

Відповідну заяву про програму фінансової підтримки міністр Данії зробив у Одесі під час спільного брифінгу з колегами з України, Латвії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

"Основна мета програми — відновлення України. Особливе місце в цій програмі займе реконструкція Миколаєва", — заявив він.

Расмуссен додав, що вартість програми становить 1 мільярд євро.

Він підкреслив, що засуджує нещодавні ракетні удари Росії по Миколаєву, та додав, що ці дії лише підсилюють рішучість Данії допомогти Україні.

Нагадаємо, що вчора, 28 квітня, російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог влучив у багатоповерхівку в Умані Черкаської області. Внаслідок обстрілу РФ знову збільшилася кількість загиблих.

Також ми повідомляли, що на вчорашній обстріл України, зокрема Умані, відреагувала амбасадорка Британії.

Додамо, що ворог докладає зусиль, аби призупинити діяльність зернових коридорів у Чорному морі. Росія обстрілює Миколаївську область для унеможливлення її участі в угоді. 

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