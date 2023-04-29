Дания выделит миллиард евро на восстановление Украины

ГСЧС разбирает завалы после российской атаки на Украину в поисках уцелевших. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что правительство страны запустило новую программу поддержки Украины на этот год. Она предполагает выделение 1 млрд. евро.

Об этом сообщает УНИАН.

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Соответствующее заявление о программе финансовой поддержки министр Дании сделал в Одессе на совместном брифинге с коллегами из Украины, Латвии, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Основная цель программы — восстановление Украины. Особое место в этой программе займет реконструкция Николаева", — заявил он.

Расмуссен добавил, что стоимость программы составляет 1 млрд. евро.

Он подчеркнул, что осуждает недавние ракетные удары России по Николаеву и добавил, что эти действия лишь усиливают решимость Дании помочь Украине.

Напомним, что вчера, 28 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг попал в многоэтажку в Умани Черкасской области. В результате обстрела РФ вновь увеличилось количество погибших.

Также мы сообщали, что на вчерашний обстрел Украины, в частности Умани, отреагировала посол Британии.

Добавим, что враг прилагает усилия, чтобы приостановить деятельность зерновых коридоров в Черном море. Россия обстреливает Николаевскую область для исключения ее участия в соглашении.