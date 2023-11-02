Данілов розповів, про що свідчить постачання снарядів Росії з Північної Кореї

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: ВВС

Країна-агресор РФ втрачає власні спроможності. Про це свідчить постачання Північною Кореєю одного мільйона артилерійських снарядів до Росії.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Росія втрачає спроможності

"Допомога від КНДР означає, що спроможностей у Російської Федерації стає все менше і менше. І тому нам треба своє робити, у нас є свої партнери", — сказав він.

Також Данілов прокоментував чутки про те, що Україна втрачає підтримку західних партнерів.

"Почали роздаватися голоси, що про нас будуть забувати — все це російська пропаганда. Підтримка є, підтримка була і буде. З першого дня останньої агресії 24 лютого всі заяви, зроблені лідерами провідних країн, залишаються в силі", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Північна Корея відправила в Росію десять партій боєприпасів для використання у війні проти України від серпня цього року. Зокрема, понад один мільйон артилерійських снарядів.