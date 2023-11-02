Данилов рассказал, о чем свидетельствует поставка снарядов России из Северной Кореи

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: BBC

Страна-агрессор РФ теряет собственные возможности. Об этом свидетельствует поставка Северной Кореей одного миллиона артиллерийских снарядов в Россию.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Россия теряет возможности

"Помощь от КНДР означает, что возможностей у Российской Федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам нужно свое делать, у нас есть свои партнеры", — сказал он.

Также Данилов прокомментировал слухи, что Украина теряет поддержку западных партнеров.

"Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать — все это российская пропаганда. Поддержка есть, поддержка была и будет. С первого дня последней агрессии 24 февраля все заявления, сделанные лидерами ведущих стран, остаются в силе", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, что Северная Корея отправила в Россию десять партий боеприпасов для использования в войне против Украины с августа этого года. В частности, свыше одного миллиона артиллерийских снарядов.