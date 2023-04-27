Денис Шмигаль зустрівся із Папою Франциском у Ватикані

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та Папа Франциск у Ватикані. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль з робочою місією відвідав Папу Франциска у Ватикані. Загалом говорили про війну та які страждання вона приносить українцям.

Про це пише Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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Під час дипломатичного відрядження Шмигаль заявив, що Україна цінує зусилля Святого Престолу, спрямовані на завершення війни, і додав, що найкращий шлях до миру — це формула Президента України Володимира Зеленського.

"Сподіваємось, Ватикан долучиться до її реалізації, зокрема до процесу повернення полонених і депортованих, відновлення справедливості та фіксації закінчення війни", — сказав премʼєр-міністр України.

Також посадовець передав Папі Франциску фотоальбом, в якому показані злочини Росії в Бучі, Бородянці й інших містах України.

"Цей альбом наочно демонструє ненависть і жорстокість агресора, які він приніс на українські землі," — заявиви Шмигаль.

У кінці зустрічі премʼєр-мінстр подякував Папі Франциску за гуманітарну допомогу та запросив його до України.

"Будемо раді вітати Понтифіка в ці нелегкі часи. Розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, аби повернути мир на всі наші землі", — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали, про те, що Деним Шмигаль розповів, про що вдалося домовитися з Італією щодо відновлення України. За його словами, серед документів, що підписуються, буде меморандум між українським Міністерством закордонних справ та Італійським торговим агентством, спрямований на активізацію торговельних відносин. Ця угода допоможе обом країнам розвивати економічні зв'язки та взаємний обмін товарами та послугами.